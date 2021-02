¡Doblemente protegidos! Recomiendan hacerse prueba rápida antes de ir a hostales

Compartir Facebook

¡Ay el amor! Este domingo 14 de febrero celebraremos en primer San Valentín durante la cuarentena. Pese a las medidas del Gobierno de no salir, muchas parejitas se atreverán a ir a hostales por lo que se recomienda hacerse pruebas rápidas.

No es una opción recomendable

El Dr. Marco Almerí, especialista en Salud Pública, recomienda asistir a hoteles que aseguren y cumplan las normas. Como se recuerda, los hoteles volvieron a reabrir, sin embargo muchos no cumplen las medidas necesarias.

“Aconsejamos no acudir a hostales que no cumplen los protocolos y ofrecen la instancia a un precio muy cómodo. Superficies de uso común donde muchas personas han tocado como las perillas de las puertas, los pasamanos de las escaleras, las mesas de noche, sillas, mesas de los cuartos, que son de uso común, pueden estar contaminados. Hay hoteles que tienen mayor costo, pero tienen desinfectado todo”, señaló para un noticiero dominical.

Evitemos los encuentros ‘casuales’

El especialista también recomendó no tener encuentros causales, pues no se sabe si la otra persona cumple o no con los cuidados que uno pueda tener.

“Los encuentros causales no tienen esa comunicación permanente para saber cómo está la otra persona, dónde estuvo los días previos, si ha tenido contactos de riesgo los días previos. Vamos en busca del amor y vamos a encontrar una infección que puede ser fatal”.

En caso haya salido, se recomienda ser consientes y realizar una autocuarentena pues así se evitaría en caso hubiese contagio, que se propague a más personas.

Una ‘rapidita’

“Una prueba rápida, dura 30 minutos, no es costosa, con eso tienes la garantía de que no eres portador de virus en el encuentro con su pareja”, añadió el Dr. Marco Almerí, especialista en Salud Pública.

