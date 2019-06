Docentes se capacitan en la mejor universidad del mundo

Atención estudiantes. Más de 400 docentes de Lima y las diferentes filiales de la Universidad Alas Peruanas, a nivel nacional, serán capacitados en el “International Programme in Innovation and Sustainability” impartido por la T. H. Chan School of Public Health de Harvard University, en convenio con la Universidad de Celaya (México) y la UAP.

Con visión emprendedora

Autoridades de dicha casa de estudios señalaron que el objetivo es que la plana docente de la UAP, fortalezca sus conocimientos en innovación y emprendedurismo, por medio del desarrollo de Planes de Negocios en formato internacional, en vista de la profundización de la visión emprendedora en los planes curriculares. La primera etapa del programa, que se ejecutó ayer y hoy 19 de junio, se denomina “Formación de facilitadores en programas de Innovación y Sostenibilidad”. Para ello, el Director de la Escuela de la T. H. Chan School of Public Health de Harvard University, Ramón Sánchez, llegará a Lima para impartir la cátedra a los docentes. Estudiantes UAP podrán optar a certificación de Creación de Negocios de Harvard

Filiales en el país

La certificación oficial la emitirán la T. H. Chan School of Public Health de Harvard University, la Universidad de Celala y la Universidad Alas Peruanas. Las primeras filiales UAP favorecidas con esta opción de capacitaciones son Tumbes, Chiclayo, Piura, Pucallpa, Cajamarca, Huacho, Huancayo, Arequipa, Ayacucho, Cusco y Tacna.

El dato

Al término de esta experiencia, más de un millar de miembros de la comunidad UAP, obtendrán la certificación de haber sido capacitados por una de las universidades más importantes del mundo