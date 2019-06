MÁS DE 400 DOCENTES DE LA UAP SERÁN CAPACITADOS POR PROFESIONALES DE LA UNIVERSIDAD DE HARVARD

– Mediante convenio de Capacitación entre UAP, Universidad de Celaya y T.H. Chan Harvard University.

Más de 400 docentes de Lima y las diferentes filiales de la Universidad Alas Peruanas, a nivel nacional, serán capacitados en el “International Programme in Innovation and Sustainability” impartido por la T. H. Chan School of Public Health de Harvard University, en convenio con la Universidad de Celaya (México) y la UAP.

El objetivo es que la plana docente de la UAP fortalezca sus conocimientos en innovación y emprendedurismo, por medio del desarrollo de Planes de Negocios en formato internacional, en vista de la profundización de la visión emprendedora en los planes curriculares.

La primera etapa del programa, que se ejecutará este 18 y 19 de junio, se denomina “Formación de facilitadores en programas de Innovación y Sostenibilidad”. Para ello, el Director de la Escuela de la T. H. Chan School of Public Health de Harvard University, Ramón Sánchez, llegará a Lima para impartir la cátedra a los docentes.

Estudiantes UAP podrán optar a certificación de Creación de Negocios de Harvard

Luego de impartir el programa a docentes, la metodología de T. H. Chan School of Public Health de Harvard University, tiene por propósito convocar a estudiantes quienes puedan inscribirse en el “Macro Taller de Creación de Negocios con Impacto Global y Sustentable”.

Mediante la eliminación de barreras de innovación, los docentes UAP del primer módulo, se sumarán a los capacitadores de Harvard, ejerciendo un rol de líderes de grupos (facilitadores) del Macro Taller, que impulsará en los estudiantes la creación de esquemas que capten la atención de la red de inversionistas del mundo, con base en las mejores prácticas, procedimientos y lecciones aprendidas en vinculación entre la academia y la industria.

La certificación oficial la emitirán la T. H. Chan School of Public Health de Harvard University, la Universidad de Celala y la Universidad Alas Peruanas. Las primeras filiales UAP favorecidas con esta opción de capacitaciones son Tumbes, Chiclayo, Piura, Pucallpa, Cajamarca, Huacho, Huancayo, Arequipa, Ayacucho, Cusco y Tacna.

Al término de esta experiencia, se pronostica que más de Mil miembros de la comunidad UAP, obtendrán la certificación de haber sido capacitados por una de las universidades más importantes del mundo.

Lima, 12 de junio de 2019.

Dirección de Marketing e Imagen Institucional

Universidad Alas Peruanas