Doctora se salva de violación en hospital de Pucallpa

Pucallpa. Un sujeto que se desempeñaba como agente de seguridad del hospital del Seguro Social de EsSalud de Pucallpa, ingresó a la habitación donde descansaba la médica y, amenazándola con una arma blanca, trató de abusar de ella. La agraviada se defendió con sus propias manos y con gritos que alertaron a los demás enfermeros, médicos y personal de salud, logrando detener al vigilante Arthur Miller Meléndez (19).

“Me iba a matar”

“Él vino semidesnudo, se me vino encima. Me golpeó el cráneo contra el piso, intentó abrir mis piernas y, de su pantalón, sacó una daga con púas de uso militar. Y me dijo que si no hacía lo que decía, me iba a matar”, contó la médica para La Ribereña Noticias. Depravado fue entregado a las autoridades de la Divincri Pucallpa, pero a pesar de las evidencias, luego fue liberado por jueza.

La trasladan a Lima

La doctora fue trasladada a Lima, siendo recibida por Fiorella Molinelli, presidenta ejecutiva de EsSalud y autoridades del Colegio Médico del Perú. “Exigimos a las autoridades pertinentes que caiga todo el peso de la ley sobre el denunciado y sea sancionado drásticamente por este condenable hecho”, dijo Molinelli.