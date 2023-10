¡Dolorosos momentos! Jossmery Toledo se sincera en redes sociales y revela dramático episodio de su niñez (FOTO)

¡Testimonio desgarrador! Jossmery Toledo es uno de los personajes de la farándula que este año ganó notoriedad. El ampay con Paolo Hurtado la puso en el foco de atención de los diversos medios de espectáculos y su cantidad de seguidores aumentó. Por ello, tratando de acercarse un poco a ellos, compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales donde confiesa un dramático momento de su niñez.

Jossmery Toledo se confiesa

Mediante sus redes sociales, Jossmery Toledo habló a corazón abierto y se confesó ante todos sus seguidores. La exintegrante de “Esto es Guerra” compartió un emotivo mensaje con sus fanáticos y les dejó más de una lección de vida.

La popular “Tombita” reveló que pasó un duro episodio en su niñez, algo que la dejó marcada en su vida y por ello, aconsejó al respecto.

“Pasé mucho bullying en la etapa de colegio, universidad, trabajo y hasta de mi propio enamorado en ese entonces. Cuando comencé a entrenar no vi resultados hasta 8 meses después”, reveló Jossmery Toledo.

Este post fue publicado luego de que Jossmery Toledo expusiera algunas críticas que recibe en sus redes sociales por su apariencia física. Cabe resaltar que la exchica reality es una deportista que se dedica al fisicoculturismo, por lo cual, comparte con sus seguidores sus entrenamientos y rutinas de su ejercicio.

“Que asco”, “pareces hombrecito con ese cuerpo”, “de verdad te gusta como te ves?”, “con ese cuerpo y esa voz…”, son algunos de los comentarios que expuso Jossmery Toledo en su cuenta de Instagram.

Reconoce errores

Hace unos meses, Jossmery Toledo fue duramente criticada por su radical cambio de voz. La “Tombita” reconoce sus errores, ya que en su momento también señaló que eso se debió al uso excesivo de anabólicos.

“En todo este tiempo de preparación cometí errores. Confié mucho en personas porque simplemente me dejé llevar por su físico. Por eso hago un mea culpa, ya que tuve mi cambio de voz y eso es irreversible”, agregó Jossmery Toledo.

En la misma línea, se tomó el tiempo de aconsejar a sus seguidores para que no cometan los errores que ella tuvo. Jossmery Toledo mandó un profundo mensaje que caló en más de uno de sus fanáticos.

“A todo esto, les aconsejo que tengan cuidado en quien confiar. No todas las personas quieren lo mejor para uno. No todos te cuidan ni tienen un buen corazón. Nadie sabe lo de nadie y si a muchas personas no les gusta como me veo, no me importa, suficiente que a mí me guste”, finalizó Jossmery Toledo.