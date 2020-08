Compartir Facebook

A través de su cuenta de Twitter, la actriz y esposa de Roberto Gómez Bolaños, Florinda Meza, se mostró indignada tras la salida del aire de los programas del reconocido productor y artista mexicano.

“¿Qué opino de que se deje de transmitir el programa ‘Chespirito’? Aunque no tengo nada que ver porque inexplicablemente no he sido convocada a las negociaciones, creo que justo ahora, cuando el mundo más necesita diversión, hacer eso es una agresión hacia la gente”, escribió la recordada ‘Doña Florinda’.

“Además, va en contra de sus propios intereses comerciales, porque en este momento queremos ver todo aquello que nos recuerde un mundo que fue mejor. ‘Chespirito’ ya es un programa de culto. Es parte del ADN de los latinos, lo llevamos en la memoria genética”, agregó.

“NO RESPETAN AL PÚBLICO”

Asimismo, manifestó la “medida poco inteligente y lamentó que, a pesar de haber generado tantas ganancias a Televisa, los gerentes del canal den de baja las producciones de su esposo.

“Es triste comprobar cómo en tu propia casa, a la que le has dado millones de dólares, es dónde menos te valoran. Nunca pensé que me llegara a suceder, pero por primera vez encuentro una razón para decir: ¡qué bueno que mi Rober no está en este mundo! Este acto incomprensible patea su recuerdo y lo que él más respetó: al público”, indicó Meza.

‘EL CHAVO’ SIGUE VIVO

Finalmente, la esposa de Gómez Bolaños compartió una foto de la tumba de reconocido productor y dejó en claro que, aunque muchos quisieran borrar el legado del mexicano, nunca podrán.

“Tal vez algunos ejecutivos sin visión lo quieren borrar, pero en el corazón y la memoria de los buenos que siempre lo han seguido, estarán más vivos que nunca”, sentenció.

HIJO DEL ‘CHESPIRITO’ CONFIRMÓ NOTICIA

Hace unos días, Roberto Gómez Fernández, hijo del querido actor Roberto Gómez Bolaños, dejó un mensaje que alarmó a todos. Y es que informó que los programas creados por su padre quedarían fuera de la televisión en México y en otros países.

