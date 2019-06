Doña Peta confirma reconciliación de Paolo y Alondra

La madre del delantero de la selección José Paolo Guerrero, la señora Petronila González corroboró lo que era un secreto a voces, que el deportista retomó su relación sentimental con la modelo Alondra García Miró. “Ya pues, están de enamorados, ya él es muy directo, muy calculador”, expresó.

Según dijo la popular ‘Doña Peta’ para las cámaras de ‘En boca de todos’ es que la relación entre la ‘ojiverde’ y el ‘Depredador’ marcha en su mejor momento. “Si han vuelto es porque se aman, no hay otra”, manifestó. Incluso se animó a darle la bendición a los tórtolos: “Les deseo toda la felicidad del mundo a ellos”, afirmó.

Asimismo, dijo que le gustaría que Paolo Guerrero y Alondra puedan tener herederos dentro de poco. “Él está joven todavía así que no se sabe (si tendrán hijos pronto), pero ojalá me dieran uno aunque sea. Qué bonito sería, que lindo sería”, manifestó visiblemente emocionada.

Estas declaraciones se dan en medio de las especulaciones de una supuesta boda entre la parejita, la cual según el Zorro Zupe se llevaría a cabo en diciembre de este año. “El sábado en una parrilla he coincidido con su entorno muy cercano y hemos estado conversando del tema. Me dijeron que todo estaba bien y que la boda se podría dar, lo que me han contado es que se daría en diciembre de este año”, contó.

Celebra triunfos de Alondra

Paolo Guerrero celebró junto a Alondra, el nuevo restaurante que estaría por inaugurar la ojiverde. A través de su cuenta de Instagram el ‘depredador’ compartió una imagen del nuevo negocio de la modelo, confirmando de esta manera, que su relación amorosa marcha viento en popa.

Mediante un video, se logra ver a Paolo haciendo un recorrido por las instalaciones del local, al ser consultado sobre cómo quedó el negocio, el pelotero asegura que ‘está bien paja’. Cabe mencionar que ‘Alito’ contó que no solo tendrán la parte del restaurante, en el segundo piso, también, habrá una tienda con el mismo concepto del cuidado por la naturaleza.