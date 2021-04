“Doña Peta” revela que su familia entera se contagió del virus

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

La mamá del seleccionado nacional, Paolo Guerrero, “Doña Peta”, reveló que toda su familia se contagió de la COVID-19 en agosto de 2020, pero que, afortunadamente, lograron sobreponerse a la enfermedad.

En una entrevista, el hermano del capitán “bicolor”, Julio “Coyote” Rivera, mencionó que se infectó del virus por sacar el cuerpo de su tía, quien falleció por coronavirus. A pesar de usar un mameluco, contrajo el virus y afectó a todos los residentes de la casa.

También te puede interesar: Rodrigo tilda de doble moral a Ethel y Janet por burlarse de cirugías: “Si lo hago, yo soy misógino”

“A raíz de que falleció mi tía, mi mamá no podía ver a su hermana. Entonces, yo como hijo mayor me hice responsable para sacar el cadáver y realizar todo el trámite. Me fui todo protegido y aun así traje el virus. Contagié a mi esposa, a mis hijas, éramos como 10 en la casa y los 10 caímos”, mencionó el “Coyote” Rivera.

Una de las contagiadas fue “Doña Peta”, pero no se dejó vencer por la enfermedad y quiso sacar adelante a toda su familia. Manos a la obra, la mamá de Paolo Guerrero comenzó a alimentar mejor a los demás.

“Vino mal, con escalofríos, con todo, yo dije, esto no me está gustando, ‘esto es covid’. Me puse a hacer mis caldos de gallina, mis concentrados, yo dije ‘yo los levanto porque los levanto’. Y los levanté. (…) Yo me contagie también, pero yo cocinaba. Yo les lavaba y les hacía de todo. No era asintomática porque tenía que tomar pastillas”, contó “Doña Peta”.

También te puede interesar: “Tengo mi propio estilo”: La ‘Uchulú’ no pretende ser reemplazo de Dayanita