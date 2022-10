¿Dónde acceder a capital de trabajo desde 50 mil sin mirar Infocorp?

Compartir Facebook

Existe una entidad financiera en el Perú que no te excluye ni rechaza tu solicitud de préstamo por estar reportado como moroso en Infocorp. ¿Quieres saber más? No te pierdas esta nota.

Miles de peruanos son rechazados a diario por la banca tradicional conformada por cajas municipales, cooperativas de crédito y bancos cuando deciden solicitar un préstamo, tarjeta de crédito, extracash y otros productos de financiamiento. ¿La razón? Un gran porcentaje de estas personas no califican por no tener historial crediticio, ingresos suficientes o por figurar en la lista negra de centrales de riesgo como Infocorp y en el reporte de deudas de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS).

En cualquiera de los casos, sabemos que ser rechazado y no adquirir el financiamiento que necesitas para impulsar tu negocio puede llegar a ser muy frustrante. Por esa razón, queremos presentarte a Prestamype, una entidad con condiciones más flexibles que no considera tu situación actual de cara a Infocorp para brindarte financiamiento ya que para calificar a sus productos, debes cumplir con requisitos mucho más accesibles.

Prestamype se ha convertido en la principal fuente de financiamiento para miles de personas y empresarios que necesitan liquidez para invertir en la compra de insumos, apertura de un nuevo local, desarrollo de una campaña de promoción de sus productos y servicios y muchas actividades más. Gracias a su carácter inclusivo y menos burocrático, a la fecha ha logrado desembolsar más de S/ 150 millones a través de sus productos financieros, siendo uno de los más conocidos, su préstamo con garantía hipotecaria para capital de trabajo.

¿Qué beneficios te ofrece el préstamo con garantía hipotecaria?

Desembolsos desde S/ 20 mil a S/ 1 millón, una tasa de costo efectivo anual de 22.3% que ya incluye gastos de tasación, notariales y registrales son algunos de los beneficios más resaltantes del préstamo para capital de trabajo con garantía hipotecaria de Prestamype. Pero eso no es todo, también podrás acceder a:

Desembolso de tu préstamo en menos de 15 días.

Plazos de pago de hasta 48 meses que puedes renovar en el futuro.

Asesoría personalizada y ejecutivos expertos dispuestos a brindarte el apoyo que necesites.

3 esquemas de pago diferentes con la posibilidad de elegir el que más se ajuste a tu capacidad económica.

¿Cómo calificar a tu préstamo para capital de trabajo con garantía hipotecaria?

En Prestamype, no necesitas cumplir con una serie de requisitos inalcanzables ya que el requerimiento más importante es contar con una propiedad inscrita en la SUNARP, que se encuentre libre de cargas legales como multas o afectaciones y ubicada exclusivamente en las zonas de Lima Metropolitana o Callao.

Tu préstamo para capital de trabajo será una realidad gracias a Prestamype, la fintech de préstamos que no te excluye si estás reportado como deudor moroso en Infocorp o si no cuentas con historial crediticio. No pierdas mucho tiempo, la decisión es sólo tuya. Obtén más información sobre el préstamo con garantía hipotecaria o pre-califica AQUÍ ————————————————————————————————————————-