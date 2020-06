¿DÓNDE ENCUENTRO VITAMINA C?

Compartir Facebook

DR. ROBERTO VARGAS

MEDICINA ESTÉTICA & LÁSER

CMP 42820

La vitamina C es muy importante para el buen funcionamiento de nuestro organismo. También conocida como ácido ascórbico, interviene en una multitud de procesos y funciones vitales y su ausencia en nuestra dieta puede traer problemas para la salud.

Cuando pensamos en vitamina C se nos vienen a la mente las naranjas y los limones, pero el acido ascórbico se encuentra en mucho mayor proporción en algunas frutas y verduras. La cantidad diaria de vitamina C necesaria va entre los 40 y los 100 miligramos según la OMS, y las naranjas aportan unos 50 miligramos por cada 100 gramos que consumimos.

ÁCIDO ABSÓRBICO

El ácido ascórbico, sin embargo, es un potente antioxidante y puede ayudar a elevar las defensas ya que contribuye a la protección de las células frente al daño oxidativo y participa en la formación de colágeno para la piel, por lo que también ayuda a mantener las articulaciones, la densidad ósea y también facilita la cicatrización.

A continuación, te doy una lista de algunas frutas y verduras que pueden cubrir nuestra demanda diaria y que aportan más vitamina C que las naranjas. Si optamos por ellos tendremos una buena cantidad de fibra vegetal, la cual es fundamental para la buena salud de nuestra flora intestinal y para mantener alejadas la obesidad, la diabetes y las enfermedades cardiacas.

1-PIMIENTOS ROJOS. Estos tienen 139 mg de acido ascórbico por cada 100 gramos de producto, siempre que se coman crudos, ya que al someterlos al calor se destruye gran parte de la vitamina C.

2-PEREJIL. Esta hierba tiene 133 mg de ácido ascórbico por 100 gramos. Se puede añadir a la ensalada o al arroz.

3-BRÓCOLI. Cuenta con 110 mg de ácido ascórbico por 100 gramos, siempre que se coma crudo.

4-KIWI. Presenta 100 mg de ácido ascórbico por 100 gramos, una muy buena opción para el desayuno, además de su alto contenido de fibra.

5-ALBAHACA. Esta posee 61 mg de ácido ascórbico por 100 gramos, convirtiéndola en un buen acompañante de las ensaladas

6-PAPAYA. Esta es una fruta que la encontramos en toda estación y presenta 60 mg de ácido ascórbico por 100 gramos.

7-FRESA. Estas también contienen más vitamina C que la naranja o la mandarina, cuenta con 60 mg de ácido ascórbico por cada 100 g de fruta y pueden consumirse como postre, eso sí, previamente bien desinfectadas.

Lo bueno de la vitamina C es que es una sustancia soluble en agua, y por lo tanto no se acumula en el organismo. Por este motivo no existe una toxicidad importante, solamente podría producir en caso de un consumo excesivo por suplementos, diarrea y náuseas.