¡Dónde hubo fuego…! Rodrigo Cuba se luce en tierna foto junto a Ale Venturo: ¿regresaron?

¡Aruñó el gato! Hace varios meses, Rodrigo Cuba y Ale Venturo dieron por finalizada su relación. Tras varios dimes y diretes, el romance entre ambos se “marchitó” y cuando parecía que cada uno seguiría su camino por separado, al parecer, donde hubo fuegos, cenizas quedan. Ayer en horas de la tarde, el futbolista publicó una tierna foto junto a Ale Venturo, lo cual confirmaría que ambos retomaron su amorío.

¿Historia con final feliz?

Tras una sonada separación, Ale Venturo decidió “unir fuerzas” con Melissa Paredes. A ambas se les veía muy unidas e incluso se habló de la posibilidad de que el abogado que representó a la actriz en el caso contra Rodrigo Cuba, sea el mismo que preste sus servicios para la dueña de “Nevera Fit”.

Sin embargo, tras tildarlo de “desleal”, Ale Venturo se ha dejado ver en más de una oportunidad junto a Rodrigo Cuba. Haciendo cosas de padres, los dos se lucían siempre juntos en cualquier actividad, algo que levantó las sospechas de propios y extraños.

Pero, al parecer, todo habría quedado zanjado con una tierna foto que compartió el futbolista en redes sociales. En la instantánea, se ve a Rodrigo Cuba junto a Ale Venturo muy alegres, pero lo que más llamó la atención fue parte de una canción que puso el “Gato”.

“Ya me conozco la ruta, yo sé que te gusta que llegue a las 6. Estar contigo es muy guay, eso es lo que me asusta, pero anyway (de todos modos) ya conozco la ruta”, se escucha en la canción “Sin Waze”, de Boza.

Con esta publicación, ¿será posible pensar en una reconciliación entre Rodrigo Cuba y Ale Venturo? A la espera de un comunicado o una pronunciación de ambos, al parecer, el poder del amor triunfo en esta relación.

Rodrigo Cuba declara su amor por Ale Venturo

En el programa “América Hoy”, Rodrigo Cuba reveló que aún ama a Ale Venturo. Esto se dio hace unas semanas en una comunicación con el equipo de producción del programa.

“Paren todo porque lo que nos ha revelado Rodrigo Cuba es (…) no tengo palabras la verdad, mejor véanlo o escúchenlo ustedes mismos”, señaló Janet Barboza. En seguida, se mostró una conversación entre el defensa y la producción del programa, donde aseguraba que aún amaba a Ale Venturo y que haría todo lo posible por recuperar su relación.

«Hola, solo te puedo decir que amo a Ale y voy a hacer absolutamente todo por ella y por nuestra familia», se lee en el mensaje.