Donó su esperma, no informó sobre su condición genética y pensó que no pasaría nada: tiene 15 hijos

En Inglaterra se conoció un caso muy particular porque James MacDougall (37), que es un donante de esperma, tiene 15 hijos en un rango de cinco años. Lo resaltante fue que el sujeto no avisó de una condición genética que padece y trató de conocer a sus hijos para entablar un diálogo con ellos y empezar a estar cerca de los pequeños.

De acuerdo a una cadena internacional, MacDougall informó tiempo atrás que ofrecía el trabajo de donante de esperma mediante sus redes sociales; muchas parejas del mismo sexo entablaron comunicación con él para requerir de sus servicios.

James MacDougall cometió un error al no notificar a las mujeres que tuvieron contacto con él de que sufre el síndrome de X frágil. ¿Qué es? Una condición hereditaria que puede generar problemas de aprendizaje y no tiene cura.

Recién este año 2022 MacDougall fue denunciado por una parte que lo llevó ante la corte de Derby Crown, porque fue acusado de querer contactar con los niños que nacieron producto de su fecundación, con la intención de hacerse cargo de su crianza.

Sin embargo, el hombre había firmado un documento en el cual estaba impedido de por vida tener relaciones o vínculos con los niños, por lo que su solicitud o deseo no se podrá dar. Además, una jueza le comunicó a James que tiene tajantemente prohibido acerase a tres menores que fueron parte del nacimiento donde él intervino con su donación genética.

La justicia inglesa señaló que el sujeto incurrió en una “irresponsabilidad fundamental”, aduciendo que se aprovechó de las mujeres que querían tener hijos por esta vía que está aprobada legalmente en Inglaterra.

No obstante, uno de los niños estaría presentando problemas de lenguaje y un comportamiento desafiante, por lo que la madre realizará las evaluaciones pertinentes para determinar si existe o no un problema hereditario. Adicionalmente, James MacDougall no puede acercarse a ninguno de los niños que hizo posible engendrar. De lo contrario, la justicia puede condenarlo a varios años en la prisión.

