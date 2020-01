Dorita dice que Jossmery Toledo no tiene vocación

Dorita Orbegoso no tiene pelos en la lengua y esta vez arremetió contra la suboficial de la Policía Nacional del Perú, Jossmery Toledo, quien alcanzó popularidad gracias a un video viral en Tik Tok. Mientras muchos defendieron a la joven, la animadora y actriz señaló que Jossmery no tiene vocación de servicio pues para más pendiente de sus redes sociales y su faceta como modelo.

“Yo lo que veo es que a ella no le interesa. Yo no sé de dónde han sacado que psicólogo, nada que ver, ella está viviendo su vida (…) Mi crítica es: si tú no tienes vocación para ser policía, porque para mí no la tiene. Ella es una chica guapa, pero yo le veo más vocación para modelo. Ella es una chica que le gusta estar regia, que le gusta cuidar su cuerpo, que es influencer…”, manifestó Dorita en el programa ‘Mujeres al mando’.

Segundos después, Cathy Sáenz, con tono de burla y entre risas, indicó lo siguiente: “Mujer empoderada, chica. Mujer empoderada”. Por su parte, Jazmín Pinedo dio su respaldo a Jossmery por el material audiovisual que la lanzó a la fama.

“La verdad, yo no había visto esa noticia (…) En verdad no hizo nada malo, lo que está haciendo es un video que está súper de moda en una aplicación que se llama Tik Tok. Sí, hay ciertas reglas que se tienen que seguir (en la Policía Nacional del Perú). De hecho, me parece un poco extraño que ella no lo tuviera en cuenta, pero a veces pasa, la gente se equivoca”, manifestó la ‘chinita’.