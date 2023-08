Dorita Orbegoso indignada con la justicia por quitarle medidas de protección contra Pablo Donayre

Dorita Orbegoso se encuentra consternada con el Poder Judicial, y es que recientemente anunció que le quitaron las medidas de protección para salir en defensa de su expareja Pablo Donayre. Y es que se sabe, que el padre del hijo de la bailarina denunció que sufrió daños psicológicos de parte de Dorita, por lo que la ley actuó a su favor.

Reclama los derechos de su hijo

Dorita aseguró que Donayre no cumple económicamente con la manutención de su hijo y solo algunos meses logra depositarle.

“Sigue haciendo lo que le da la gana, deposita cuando quiere. Él deposita un mes y no deposita tres, entonces, no puedo hacer el juicio de devengados», dijo inicialmente.

Además, afirmó que su expareja tiene impedimento de salida del país por no cumplir con sus responsabilidades. Asimismo, la conductora de televisión afirmó que le han quitado las medidas de protección contra Pablo y que, por si fuera poco, se la han otorgado a él.

“Me han quitado las medidas de protección y se las han dado a él (…) Me dejaron como loca y que le hago problemas cada vez que viene a ver a mi hijo», señaló.

Incluso, recalcó que pasó por médico legista para comprobar el maltrato psicológico, y aun así la justicia no se mostró a su favor.

«Me parece ilógico porque la que pasó por el médico legista por maltrato psicológico he sido yo, sin embargo, él presenta sus resultados de manera particular», enfatizó.

Mira también: ¡Todo por ti, Nicola! Fans llevaron un dirigible a La Casa de Los Famosos México [VIDEO]

Por otro lado, cuestionó al Poder Judicial por aceptar pruebas de una clínica particular para salir en defensa de Donayre.

¿Qué pasó entre Pablo y Dorita?

El pasado 9 de marzo, la bailarina se presentó en el programa de Magaly para confesar el calvario que vivía con su ex. Dorita presentó pruebas del maltrato físico y psicológico al que era expuesta, además compartió audios de su expareja que confirmarían su versión.

“Yo vengo de infidelidades, de amenazas, yo he tenido que venirme fuera de Lima y estar mucho tiempo pasando sustos, he pasado cosas difíciles«, aseguró.

Además, confesó que Donayre la tilda de ‘cochina’ por salir con cualquier persona que no sea de su agrado.

«Si a mí me mandan unas flores o salgo con alguien, me llama para amenazarme, para decirme que me quitara a mi hijo, que soy una cochina, que me voy a contagiar de una enfermedad”, sostuvo.

Asimismo, expuso audios donde Donayre le reclama por iniciar con otra persona y usa fuertes calificativos contra la bailarina.

“¿Sabes que el bebé está enfermo? Estás haciendo compartir la vida de mi bebé con tu pareja, con tu marido, qué asquerosa eres, y me vienes a pedir a mí», se escucha en el audio.

Mira también: ¡El retorno esperado! “América Hoy” anuncia regreso de una conductora muy querida

Entre lágrimas Dorita reveló que debe ser fuerte por el bienestar emocional de su hijo y fingir que todo está bien.

“Yo tengo que estar fuerte, soy padre y madre para mi hijo. Yo no tengo familia acá, tengo que trabajar, tengo que sonreír, tengo animar a mi casa», señaló.