Dorita Orbegoso aclara su situación: “No estoy separada, es un chisme”

La modelo y empresaria, Dorita Orbegoso, aclaró su situación sentimental, luego que se especulara una ruptura con su pareja Pablo Donayre, con quien tiene un hijo y mantiene una relación de 5 años.

En una entrevista para un programa de espectáculos, Dorita dejó en claro que todo lo que se viene diciendo al respecto son falsedades, ya que ella no se encuentra separada del padre de su hijo.

“Yo dije claramente que yo no estoy separada, que eso es un chisme, eso es una especulación. Nadie tiene derecho a especular o dejar entrever para alimentar el morbo y la envidia de las personas”, indicó la modelo.

Asimismo, Dorita Orbegoso pidió respeto hacia Pablo Donayre, pues lo perjudican con esos rumores. Si bien es cierto, legalmente, está soltera, la empresaria mantiene una relación junto al padre de su pequeño.

“Yo estoy soltera porque no tengo anillo de compromiso. Yo no tengo por qué decir ‘estoy soltera, pero no sola’, porque todo el mundo sabe que tengo una relación. Yo no necesito salir con un cartel en la frente para decir que sigo con el papá de mi hijo. Y si yo mañana o más tarde me separo, eso queda para mí y la única persona que tiene que hablar, si así lo decide, soy yo”, finalizó Dorita Orbegoso.

