Con mucho dolor Dorita anunció que su esposo, se contagió con la nueva variante brasileña y que sus pulmones sufrieron un 50%.

La vedette declaró para el programa “Mujeres al Mando” que ni ella ni su pequeño hijo dieron positivos al virus:

“Gracias a Dios, mi bebé y yo no nos hemos contagiado hasta el día de hoy, esperamos mantenernos saludables”

Además comentó que el padre de su hijo llegó a estar internado por la gravedad de los síntomas.

“La cepa que le dio es la variante brasileña. Desde un inicio tuvo los síntomas, primero tuvo fiebre, luego vómitos y diarrea. Se descalcificó, lo internaron, tuvo comprometido el 50% de sus pulmones”

Espera que su esposo pueda recuperarse “con la bendición de Dios”

“Le han dado 20 días de recuperación, está tomando unas medicinas. No solamente es el virus, también te ataca la ansiedad, la desesperación, el estrés y te da por llorar… Es muy difícil tener a alguien de tu familia contagiado”

NO QUIERE BODA

Dorita declaró en el mes de diciembre que su relación con su pareja está muy firme pero no hay planes de boda a la vista.

“Yo ando soltera porque no tengo un anillo de compromiso, estoy soltera porque no me voy a casar y estoy soltera porque no es mi prioridad casarme, pero yo no tengo por qué decir “estoy soltera, pero no sola”, porque todo el mundo sabe que yo estoy en una relación, yo no necesito salir con un cartel en la frente para decir que yo sigo con el padre de mi hijo. Y si mañana o más tarde me separo, eso queda para mí y la única persona que tiene que hablar, si así lo decide, soy yo”

