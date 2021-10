Dorita Orbegoso sobre Melissa: “siempre ha sido una persona con el ego bastante alto”

Compartir Facebook

La modelo Dorita Orbegoso reapareció en televisión y esta vez desde el espacio de ‘Mujeres al Mando’ opinó acerca de Melissa Paredes tras el ampay que protagonizó con su bailarín Anthony Aranda.

Recordemos que Dorita compartió programa con Melissa Paredes en ‘Bienvenida la tarde’, programa reality de competencia conducido por Laura Huarcayo.

“Melissa siempre ha sido una persona con el ego bastante alto, incluso cuando ella renuncia a la corona de Miss Perú por las fotos que salieron de ella, pues una Miss siempre debe cuidar la imagen, ella simplemente se quitó la corona y no pidió disculpas y tampoco se mostró apenada porque le quitaron la corona”, dijo.

Asimismo, la exbailarina hizo memoria de la época que fue enamorada del uruguayo Ignacio Baladán. “Cuando terminó con Ignacio fue igual, siempre ella dominante, yo he compartido con ella esa situación y ella siempre ha tenido el ego muy alto”, agregó.

De otro lado, Dorita se dio espacio para hablar de la relación que tenía Melissa Paredes con su suegro y su cuñado. “Ella no llevaba una buena relación con su suegro ni con el único hermano de Rodrigo, ella ha tenido 5 años para limar esas asperezas, porque a veces un familiar te puede juzgar, no le puedes caer bien por lo que ve en pantallas, pero con cinco años de relación siendo tú la nuera, la esposa de tu hijo, tu cuñada, ¿por qué no existió nunca un acercamiento?”, cuestionó.

Milena y Dorita creen que el bailarín quiso ‘sembrar’ a Melissa con ampay

En primer lugar, Milena afirmó que el bailarín tenía actitudes cuestionables ya que al parecer le gustaba ir ‘tirando su maicito’ a las artistas del programa siendo una de ellas Paula Manzanal pero no pasó de unas saliditas.

“Para ella era como un vestido que se pone y se quita porque es su libertad y está en todo su derecho de hacerlo, ella sabe las cosas claritas, también se veía la comodidad de él ante esta situación”, dijo Milena.

Por otro lado, Dorita coincidió con las palabras de Milena ya que no sintieron que Anthony haya sido totalmente sincero con su comportamiento sabiendo que estaba en juego una familia. “Fue una manera de llamar la atención, un comentario totalmente desatino porque qué tanto puedes conocer a una persona con dos semanas. Qué tanto puedes ayudar, me parece que fue exponerla o sepultarla”, dijo Dorita sobre el comunicado de Anthony tras el ampay.

“Siento que lo que él ha buscado, considerando que bailó con Leslie, con Paula Manzanal y ahora con Melissa Paredes ‘la tercera es la vencida’”, añadió sospechosa.

