Dorita Orbegoso teme por su seguridad al denunciar al padre de su hijo

La popular Dorita Orbegoso visitó el set de Magaly para contar el drama que estoy viviendo a causa de su ex pareja.

Es así que la bailarina denunció al padre de su hijo Pablo Donayre y reveló que antes fue violentada física y psicológicamente cuando eran pareja.

Así mismo arremetió afirmando que ni siquiera le pasa una pensión digna para la educación y alimentación del menor.

“Él dice que gana 4 mil 700 soles con lo que tiene que mantener a sus otros hijos, pero lo vemos manejando una camioneta de 120 mil dólares”, expresó indignada Magaly Medina.

Además, ahorita reveló que Donayre goza de lujos como de carros de último modelo, además afirmó que posee discotecas y por último que también asistió el mundial de Rusia de 2018.

“Él no tiene nada a su nombre, pero son sus carros, él tiene saunas, tiene discotecas, viaja a diferentes partes del país. Incluso, nos fuimos al mundial, es una persona que tiene. Él puede comprarse un casa en Dubai si quiere, yo no tengo problemas, pero no puedes evadir tus responsabilidades. No pueden ser tan sinvergüenza de querer pasar 700 soles cuando eso no alcanza ni para el nido de mi hijo”, comentó.

Además, Dorita reveló entrar lágrimas existe un proceso legal sobre la tenencia de su hijo lo cual me sorprende pues Don aire no conoce ni el colegio no está matriculado su hijo ni a las profesoras.

“Es el segundo año que mi bebé va al niño y el ni se ha acercado al nido, no conoce a las profesoras ni a las directora. Cómo pueden hacer un proceso si no conoce a mi hijo, no sabe prepararle una lonchera”, dijo Orbegoso.

Es así que ahorita Dorita se mostró bastante afectada y mortificada pues teme que su expareja tome algún tipo de represalia en su contra.