Dorita Orbegoso: “Tilsa está con menopausia”

Dorita Orbegoso se pronunció sobre las ‘saliditas’ de Tilsa Lozano con la ex pareja de Olinda Castañeda, el boxeador Jackson Mora. Para la morocha la exvengadora es inmadura y se porta como “una chiquilla de 15 años” al mandarle indirectas en redes a su archienemiga.

“No me sorprende lo de Tilsa, me apena mucho porque habiendo tantos hombres en el mundo te tengas que meter con alguien que ha sido expareja de tu enemiga, me parece bajo, tonto, solo para burlarse de otras personas. Ella está para buscar un hombre madurque sea empresario y sentar cabeza como se dice”, dijo Dorita.

Para la curvilínea, Tili no estaría pensando en su familia. “Creo que los años en vez de hacerla madurar la están haciendo retroceder, parece una chiquilla de 15 años, para una persona mayor como ella que tiene una familia no está para eso”.

“A Tilsa le gusta el show. Me parece malísimo que se comporte así, ella está para un hombre plantado, que le dé seguridad no para estar mandando indirectas por redes sociales (…) yo creo que está con la menopausia jajajaja”, añadió.

Finalmente no dudó en enviarle un consejo a la Castañeda. “Olinda es una chica regia, que se fije en alguien que realmente la valore y la quiera. Que deje de andar con Shirley (Arica) que es mala junta”, acotó. (A. Saavedra)