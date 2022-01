Compartir Facebook

Dorita Orbegoso no pensó que su pregunta a Melissa Paredes, de si “perdonaría una infidelidad”, en ‘Mujeres al mando’ causaría tanto revuelo en las redes sociales y que el público incluso le haya celebrado poner en aprietos a la exesposa del futbolista Rodrigo ‘Gato’ Cuba.

“No pensé que esto generaría comentarios, en TikTok se ha hecho viral el video, no pensé que a la gente le iba a importan tanto. Más aún, que a la gente le iba a dar satisfacción esa pregunta que para mí es de lo más normal, no considero que le haya faltado el respeto a nadie y no lo hice a propósito”, aseveró Dorita.

La animadora y actriz aseguró que no lo hizo con mala intención y menos para causar incomodidad a Paredes, quien es señalada de infiel tras su ampay con su ‘bailarín activador’.

“Yo estaba ahí haciendo las preguntas, como lo estaban haciendo todas. Sin embargo, creo que ha sido la pregunta más esperada. Me sentí en ‘El valor de la verdad’, todo el mundo me ha etiquetado en TikTok, espero que no lo hayan tomado a mal”, sentenció la morocha. Sobre la reacción de Melissa y la inesperada despedida que le hizo para sacarla del set, Dorita afirmó que no lo tomó de esa manera.

“Varios me comentaron eso, ustedes saben que cuando uno va a los programas no solo va a sonreír sino a promocionar una marca, yo voy porque tengo una marca que me paga. Cuando ella corto la pregunta, hice mi mención y terminé sin problemas”, explicó.

“Particularmente no lo tomé a mal, yo voy a cumplir con mi trabajo y si tengo que opinar lo hago, si tengo que preguntar lo hago. Si fuera de mala onda le hubiera hecho varias preguntas que sí tenía para hacer, pero no soy la conductora y tampoco tengo un problema con Melissa. No he hecho una pregunta en mala onda”, acotó.

(Ketty Cabrera)