«Dos o tres hijos más», Sheyla desea agrandar la familia

La influencer confesó a través de sus redes sus ganas de convertirse en madre muy pronto pues siempre ha querido una familia grande.

Mediante sus redes sociales la modelo invitó a sus seguidores a poder hacerle todo tipo de preguntas tanto personales como profesionales a lo que ‘Shey Shey’ respondió fuerte y claro.

Los seguidores primero le empezaban diciendo si en caso regresara a la conducción con quién le gustaría volver a la pantalla chica y hasta propusieron a la carismática Yiddá Eslava.

«Gracias, me encantaría un programa donde el público sea el ganador», dijo Sheyla en sus redes.

Después no faltó la persona que le preguntó por sus deseos personales siendo uno de ellos el querer nuevamente a ser madre, pues Sheyla ya tiene un hijo con Antonio Pavón.

«¿Sheyla como te ves a largo plazo?», fue la pregunta del cibernauta y que de inmediato respondió la modelo.

«Con dos o tres hijos más, me gustaría tener una familia grande», fueron las palabras de la ex ‘leona loca’.

Como era de esperarse diversos usuarios no estuvieron de acuerdo con sus planes a futuro ya que la señalaron como mala madre por no estar siempre con su hijo Antoñito ya que el menor vive en España con su padre y su prometida.

Sheyla Rojas tras ‘retocarse’ nuevamente: “Me inflamé horrible, hasta los dedos del pie”

La modelo Sheyla Rojas se enlazó con ‘América Hoy’ y se refirió a su reciente intervención estética que se realizó en la papada.

“Todavía me cuesta un poco hablar, sigo en recuperación… Se llama bodytight y es una máquina que te tensa la piel, pero yo de loca me operé y al día siguiente agarré el primer avión y me vino de la casa, para Guadalajara… me inflamé horrible, hasta los dedos del pie”, contó la exconductora de televisión.