Dos pescadores artesanales desaparecieron por oleaje en Piura

Lamentable pérdida. Dos pescadores artesanales desaparecieron, tras ser arrastrados por una inusual corriente marina en la provincia de Talara en Piura.

Los tripulantes Henry Reyes Puescas, César Augusto Zapata Seminario, Jesús Cruz Aldana (53) y José Quiroga Anton (18) salieron en su pequeña embarcación la tarde del domingo para trabajar. Sin embargo, cuando se encontraban a dos millas de la costa de Lobitos, el raro oleaje originó que la embarcación “Margarita” no resista.

La Capitanía de Puerto comenzó la búsqueda de los 4 tripulantes. Con el pasar de las horas, solo se logró rescatar a dos de ellos. Mientras que Jesús Cruz y José Quiroga habían desaparecido en el mar. Según se pudo conocer, los pescadores habían salido a pescar sin autorización alguna, ya que el puerto de Talara no cuenta con zarpes diarios.

Según las declaraciones de los pescadores rescatados, la embarcación fue sorprendida por una ola grande y no resistió el impacto.

“Una ola grande volteó la lancha, nos hemos agarrado de un cajón de plástico. Yo lo he agarrado y he podido darle respiración boca a boca, pero ya no reaccionaba”, relató Henry Reyes, quien no pudo evitar el llanto al recordar la dolorosa escena.

Uno de los presentes en el rescate trató de calmar a Reyes, pues estaba desconsolado por la pérdida de sus amigos, con quien salía a trabajar siempre. Los familiares de los dos pescadores desaparecidos pidieron a la Capitanía de Puerto que no cese con las búsquedas.

