Dos primitos de 8 y 10 años murieron en el incendio que consumió el segundo y tercer piso de su vivienda en Lurín. Al parecer, los menores junto a otro niño más fueron dejados encerrados con llave por sus padres, sin imaginar en una desgracia. Tres serenos resultaron quemados en su intento por rescatar a los pequeños que por varios minutos pidieron por auxilio. Un cortocircuito habría provocado el fuego que rápidamente destruyó todo a su paso.

ESTABAN JUGANDO

Sus gritos de socorro y llanto se escucharon y quedarán grabados en el barrio. Pasadas las 10 de la mañana, Fabio I.C (8) y F.O.C. (10) se vieron sorprendidos por el fuego que en segundos los atrapó.

Según las primeras versiones, los menores y un primito más se encontraban en el segundo piso de su vivienda, ubicada en la cuadra 3 del jirón Colón, junto a una tía que ya empezaba a cocinar.

“En un momento, los niños subieron al tercer piso de la casa para jugar. Es ahí cuando empezó el incendio. Lamentablemente, parte de la casa es de Drywall, un material altamente inflamable”, exclamó un efectivo policial.

RESCATAN A UN MENOR

Vecinos de las cuadras 2 y 3 del jirón Colón no dudaron y corrieron para ayudar a los pequeños. “Ellos han pedido auxilio. Entre serenos y policías lograron rescatar a uno. Cuando lo sacaron, tenía varias quemaduras. Los primitos murieron quemados”, dijo una vecina.

Los padres de los menores llegaron al lugar. Trascendió que dejaron con llave una puerta de la vivienda y ello fue una trampa mortal.

FALTA DE AGUA

Los moradores fueron tajantes al pedir a las autoridades una mejora en el servicio de agua. “Se pudo evitar la tragedia, pero la falta del líquido alimento fue fatal. Lamentamos que Sedapal no administre bien el racionamiento del agua. Es inaceptable. No es por horas, es interdiario. Hay días que no hay agua. Sin embargo, en el recibo de agua, igual se cobra”, exclamó un vecino.