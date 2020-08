Compartir Facebook

El conductor de ‘Médicos en Acción’ reaparece recuperado de la COVID-19 y señala, además, que es importante contar con un oxímetro en casa, pues este aparato va indicar si uno presenta neumonía o no.

El Doctor del Pueblo, Armando Massé, superó a la COVID-19 y sin duda, está próximo a volver a su programa ‘Médicos en Acción’ para seguir dando las mejores recomendaciones de salud y evitar el contagio del coronavirus.

Massé dijo, “pese que mi médico me recomendó no hablar, quiero decir algo importante a todo el Perú”. “Quiero que el Perú sepa que hoy en día no hay ninguna cama libre en todo el Perú”, expresó.

Asimismo Armando pidió a los peruanos tomar conciencia de esta enfermedad y ‘ruega’ que la población se cuide mucho. Dijo además, emotivo, que no hay forma de luchar en los hospitales, y en los hospitales solo existe el oxígeno. Por tal motivo, sumó ciertas recomendaciones:

“Las personas que están luchando en sus casas por su vida, es importante que entiendan que no se debe mover para nada. Los pacientes que estén con oxígeno, deben ponerse boca abajo”. “cuando nosotros hablamos todo el día, perdemos un litro de agua del cuerpo aproximadamente, el paciente grave se deshidrata y esto afecta a los riñones. Si esto sucede desestabilizamos al cuerpo. El pulmón empieza a dañarse por falta de oxígeno”. “Es importante darle a sus pacientes no menos de un vaso de suero por hora. Que tomen agua, a través de una cañita, pero es importante hidratarse”. “Deben conseguir el oxímetro. Este aparato les va decir a toda la familia cualquier cambio de oxigenación”. “La importancia del oxímetro es que, el aparato te va decir objetivamente si necesitas hospitalizarte o no”. “Por ejemplo, un día antes que me internen, yo tenía 98 de saturación y estaba perfecto. Un día después bajó a 92 de brusco y eso quiere decir, objetivamente, que ya estás haciendo una neumonía”. “Una neumonía fuerte te puede matar en 24 horas”

Finalmente, señaló que por el motivo que los hospitales están repletos y ya no hay camas, es importante la capacidad de respuesta de la familia. Pero ¿cómo la familia va a responder, si no es médico? La respuesta te la da el oxímetro.

