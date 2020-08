Dr. Massé: “Higinio Capuñay cambió la historia periodística del Perú”

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

El Dr. Armando Massé, conductor de Médicos en Acción, se pronunció sobre el sensible fallecimiento del gran Higinio Capuñay, fundador de Corporación Universal.

“Era un luchador de toda la vida. Cada cosa que logró, lo hizo desde abajo. Cuando no tenía ninguna opción. Cuando todo era cuesta arriba. Cuando nadie apostaba por él, provinciano nato. Sacó adelante no solo a su familia, sino a tantas familias que han tenido trabajo”, comentó.

Massé contó que días antes de que falleciera el fundador de medios como Exitosa y Karibeña, se trató de comunicar con sumo esfuerzo y trató de expresar que deseaba retornar a casa, con sus familiares.

“Me tomó la mano y me hizo una seña, diciéndome que se quería ir. ¿Higinio, me estás pidiendo que te saquemos de acá? Movió la cabeza y me dijo que sí. Eso no es posible, nos falta muy poco, ten un poco de paciencia, le dije”, contó apenado.

El conductor de Médicos en Acción, programa emitido por Exitosa TV, enfatizó en que la muerte de Higinio Capuñay es un duro golpe al gremio artístico y deja un vacío en la escena periodística nacional.

“Nunca antes una radio impulsó a tantos artistas. Tocaba a todos los grupos sin distingo. Abrió sedes por todo el Perú, donde nació la expresión nacional, descentralizó la prensa. Hemos vivido con esa herencia colonial de todo es Lima, pero de un momento a otro, cambió la historia periodística del Perú”, puntualizó.

MIRA TAMBIÉN: Buscan rescatar a perrito que es obligado a jalar una carreta