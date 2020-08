Compartir Facebook

A través de un nuevo programa de ‘Médicos en Acción’, el doctor Armando Massé afirmó este martes que una reinfección por COVID-19 es posible, pero después de un buen tiempo de haberse infectado inicialmente.

El médico, quien recientemente indicó que venció a la COVID-19 tras haber dado positivo y hacer un paro en sus actividades, confirmó los hechos que se han suscitado en diversas partes del mundo y es que la reinfección por coronavirus sí es posible.

“Una reinfección es repetir una infección. La gente, sobre todo los pacientes como yo que sabemos lo que se sufre con esta enfermedad, tienen miedo a reinfectarse. ¿Se puede? Lo probable es que exista una reinfección luego de un buen tiempo y si es que aparece, no será como la que ya has tenido”, afirmó.

Asimismo, precisó que, en general, los coronavirus suelen ser ‘astutos’ por lo que el cambio es uno de sus factores principales en el tiempo.

“Como el COVID-19 tiene la posibilidad de mutar sí puede engañar al organismo y a la medicina y hacer una reinfección. (…) El virus puede cambiar y nuestro sistema de defensa ya no lo reconoce. Nuestro sistema aprende a reconocer un virus exactamente y preciso”, agregó.

CUENTA SU EXPERIENCIA

El Dr. Massé contó cómo es que la COVID-19 casi acaba con su vida y pidió no descuidarse pese a poder desarrollar inmunidad.

“Por ejemplo, a mí el COVID-19 casi me mata. Yo todavía tengo anticuerpos, pero seguramente en un mes o dos se me van a acabar. Y por ahí puede ser que el virus entre a mi cuerpo, porque yo ando curando pacientes, pero habrá una gran diferencia. La primera vez que me tumbó la enfermedad, mi sistema no estaba preparado, pero ahora es diferente porque ya he desarrollado inmunoglobulina G”, sentenció.

FUENTE: EXITOSA

