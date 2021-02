Drama de ‘Robotín’ levanta a ‘Andrea’

Compartir Facebook

Andrea Llosa tiene muchos motivos por celebrar pues ‘Nunca más’ se coronó como el programa más visto de este último domingo con 12 puntos de rating, superando a los dominicales como ‘Cuarto Poder’, ‘Punto final’ y ‘Panorama’. Y eso no fue todo, pues su talk show ‘Andrea’, que el lunes presentó el drama del popular ‘Robotín’, registró un promedio de 16.5 con picos de 20 puntos en ATV.

La historia de Alan Castillo, más conocido como ‘Robotín’, captó la atención de los televidentes el último lunes pues este acudió al programa de la periodista para esclarecer sus dudas en torno a la paternidad de sus tres menores hijos.

En plena señal en vivo, el cómico confirmó con las pruebas de ADN que dos de los tres niños no son sus hijos, por lo que quedó demostrado que su pareja Yazmín le fue infiel desde hace algunos años. ‘Robotín’ se quebró y protagonizó unos minutos de crisis en el set del programa, mientras le reclamaba a su pareja por haberle mentido.

“Yo nunca fui malo contigo, cómo me pudiste mentir así Yazmín, tú no sabes cómo amo a mis hijas, por qué. Jamás fui malo contigo y siempre te fui sincero, arruinaste mi vida, la poca vida que me queda porque tú sabes que estoy enfermo”, expresó ‘Robotín’ entre lágrimas.

“EL AMOR VENCE A LA SANGRE”

Luego de la serie de comentarios que se desataron ante este escándalo familiar, el artista decidió pronunciarse en su cuenta oficial de Facebook, y dejó entrever que seguirá criando a los niños como si fueran sus verdaderos hijos.

“El amor vence a la sangre”, se lee en la publicación que tuvo más de 5 mil ‘me gusta’. Además, horas antes de emitirse el programa, el artista publicó una fotografía de su auto con los nombres de sus hijos y el mensaje: “Papá los amará por siempre”.

