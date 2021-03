Dron habría sobrevolado la casa de Sofía Franco en intervención

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

El polémico problema entre Sofía Franco y Álvaro Paz de la Barra sigue dando que hablar. Esta vez, la exconductora reveló su versión de los hechos por la que habría comenzado la discusión entre la pareja.

Según el abogado de Sofía Franco, la exconductora habría estado en una reunión con una amiga en su hogar, cuando se inició una intervención policial. Incluso, agentes de la Municipalidad de La Molina y un dron habrían estado sobrevolando su domicilio sin razón alguna.

También te puede interesar: Nicola deprimido por su padre contagiado: “Dios sabe por qué hace las cosas”

“En el transcurso de la tarde, según la manifestación de Sofía, ella ha estado en una reunión con una amiga. Ha habido una intervención policial y de fiscalización de la Municipalidad de La Molina y también ha habido un dron que ha estado volando por encima del domicilio de la amiga”, mencionó la defensa de Sofía Franco.

Este incómodo momento molestó a la exconductora por lo que llamó a su esposo Álvaro Paz de la Barra para que le explique qué estaba ocurriendo y había tanta gente en su hogar, si no hubo bulla o música alta.

También te puede interesar: “Lo vencerás, amigo”: Andrés Hurtado muestra su apoyo a Ernesto Pimentel tras dar positivo al virus

“Pero no había bulla, no había música, no había nada. Sofía, a raíz de esto, llama al señor Álvaro y le increpa qué está pasando. (…) Esos son los hechos que todavía se van a investigar, si es que ha habido la llamada de un vecino”, indicó el letrado.

Como se recuerda, Sofía Franco y Álvaro Paz de la Barra se vieron involucrados en un nuevo escándalo y terminaron en comisaría. Según expresó el alcalde, habría sido víctima de agresión física por parte de su esposa.

También te puede interesar: “¿Cómo encuentras paz? Confiando en Dios”: El reflexivo mensaje de Sheyla Rojas