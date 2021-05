DT del Inter de Porto Alegre: Nosotros contamos con Paolo Guerrero

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

El técnico de Inter de Porto Alegre, Miguel Ángel Ramírez, no pudo evitar hablar del pedido que realizó Paolo Guerrero de rescindir contrato, a través de su representante Vinicius Prates.

El DT aseguró que cuenta con el delantero para la temporada y que desconoce su descontento con el club. “Estamos contentos con él. Contamos con los tres delanteros que tenemos (Galhardo, Yuri Alberto y Guerrero) y contamos con Paolo.

Mira además: La temporada de capacitación empieza con los mejores cursos online

Él tiene contrato, es importante para nosotros, estamos cumpliendo con un protocolo de recuperación y cuando esté disponible, cuento con él”, dijo el DT, en conferencia de prensa Miguel Ángel Ramírez aseguró que está en comunicación con el ‘Depredador’.

“No me dijo nada (del descontento), ni al club. Tenemos una relación respetuosa, siempre hablamos y hasta ahora no me ha dicho nada. Creo que si tiene algo que decir, él me lo hará saber”, concluyó. El atacante peruano asistió ayer al centro de entrenamiento del Inter de Porto Alegra para continuar el tratamiento de tendinitis en su rodilla derecha.

Mientras tanto, la directiva del Inter de Porto Alegre afirmó que esta semana se reunirá con el jugador y su representante para definir su futuro. Paolo Guerrero tiene contrato hasta fin de año y el tema del sueldo no es un problema porque “es tan normal como todos en el club”, le indicaron a Globoesporte.

Entérate de más: ¡Hasta siempre “Petipán”! Falleció Justo Espinoza, el ícono del humor de “Risas y Salsa”

En tanto, su presentante comentó que no estaban forzando una renovación de contrato y que lo único que quería saber era cuál era el proyecto que se tiene con Guerrero