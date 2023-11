«Me sentí humillada y maltratada», Ducelia Echavarría revela que pasó en fiesta que terminó en pelea

Al borde del llanto se dejó ver Ducelia Echevarría al ser entrevistada y cuestionada por la fiesta en la que asistió y terminó en pelea.

En la reunión asistieron personajes conocidos de la farándula como Andrea San Martín, Peter Fajardo, Evelyn Vela entre otros chicos reality.

¿Qué pasó?

En el programa de ‘Amor y fuego’ se revelaron imágenes de Ducelia quien solo atinó a llorar cuando le preguntaron sobre que había pasado en la reciente fiesta que fue polémica por el como terminó.

Según se ve en las imágenes, la rubia salió con unos amigos luego que Peter Fajardo cerrara la puerta de la casa en cuestión.

Si bien es cierto la ex chica reality no quiso dar muchos detalles de lo que pasó aquella noche, la modelo solo afirmó que existen videos donde se puede evidenciar como pasaron las cosas pero recalcó que se sintió humillada.

“He venido a trabajar, quiero estar tranquila porque el día sábado he vivido una situación bastante incómoda, no solamente con algunos personajes, sino con todos. Ahorita estoy con pastillas, tomé pastillas para poder acostarme porque estoy con bastante ansiedad», dijo.

Ademas, confirmó que vivió un momento bastante incómodo que le habría afectado emocionalmente, sin embargo, no especificó que fue lo que le dijeron y quienes.

«Ahorita quiero respirar un rato, quiero pensar en qué hacer porque he vivido una situación bastante incómoda, me he sentido atacada, me han humillado, me han atacado y me han dicho cosas bastante feas e incómodas”, dijo Ducelia.

Finalmente, señaló que se siente bastante afectada por lo sucedido y debe pensar como va a proceder.

“Me sentí humillada maltratada e insultada y si tienen las imágenes van a escuchar cómo ellos me tratan, nada más, las imágenes lo van a decir todo”, concluyó.

¿Indirecta?

Por otro lado, Ducelia aseveró que las personas con poder no deberían humillar a otras, no se sabe si fue una indirecta para Peter Fajardo, productor de ‘Esto es Guerra’.

“Por más poder que tengas no tienes derecho a minimizar a nadie, a minimizar el trabajo de nadie… no quiero hablar más del tema, estoy bastante incómoda, quiero estar tranquila“, señaló.

En cuanto a Francesco, el ex de Andrea San Martín, quien según las imágenes se despide de ella de manera ‘cachosa’, la rubia indicó que las imágenes muestran a las personas tal como son.

“Estoy ahorita en un programa, estoy creciendo, estoy empezando mi carrera artística, si de cierta manera les incomoda, ese no es mi problema, pero tampoco hagas daño a los demás, me siento bastante mal y tengo que ver cómo voy a proceder…”, agregó.