Ducelia Echevarría cuestiona el futuro de Luciana Fuster y Patricio Parodi: «Una relación a distancia no funciona»

En el mundo del espectáculo en el Perú, la noticia de que Luciana Fuster se coronó como Miss Grand Internacional es motivo de alegría y orgullo. Sin embargo, Ducelia Echevarría, amiga de Luciana, tiene dudas sobre el futuro de la relación de Luciana Fuster con Patricio Parodi. Estas dudas se deben a la distancia que los separa.

¿Qué dijo Ducelia Echevarría sobre Luciana Fuster?

Ducelia Echevarría ha estado en el centro de atención últimamente debido a algunos problemas con Mariana Ramírez del Villar y Peter Fajardo. La ex chica reality dio duras críticas a «Esto es guerra». Sin embargo, Ducelia sigue trabajando duro en su programa «Préndete» y se encuentra en constante aprendizaje. Karla Tarazona la está apoyando en esta emocionante aventura.

En medio de ello, Ducelia habló sobre su cercanía con Luciana Fuster. En el contexto de su despedida con Patricio Parodi, le dio consejos a ambos para sobrellevar su relación.

Ducelia Echevarría no dudó en expresar su alegría por el logro de Luciana y compartió su opinión. «La felicito y me alegra mucho el éxito de Luciana, ha dado un gran paso y nos representa como peruanos», dijo Ducelia.

También confesó que vivió con Luciana momentos de incertidumbre cuando le ofrecieron la oportunidad de competir en Miss Grand Internacional. «He vivido con ella sus momentos de indecisión cuando fue tentada al concurso, pero al final tomó la decisión correcta», contó Ducelia.

¿Qué aconsejó Ducelia a Patricio Parodi?

Pero aquí llega el jugoso chisme. Ducelia no se siente muy optimista sobre la relación de Luciana y Patricio Parodi debido a la distancia. Ella misma ha tenido experiencias complicadas en relaciones a larga distancia y nos contó lo siguiente: «Patricio es un chico cariñoso, amoroso, le gusta compartir en familia, no sale a fiestas, es un buen chico. Pero una relación a distancia siempre es poco probable, yo lo he vivido y lastimosamente no funcionan».

Pero Ducelia tiene una sugerencia muy interesante para Patricio Parodi. ¡Escucha esto! Le recomienda seguir los pasos de Hugo García, quien decidió alejarse del reality y creció en su carrera como influencer. Ducelia nos dice que eso le permitiría estar cerca de Luciana o incluso emprender un negocio, lo que podría fortalecer su relación.

«Lo mejor es que él siga los pasos de Hugo García, quien se fue del reality y creció. Es un influencer muy conocido y puede trabajar estando al lado de Luciana, o poner un negocio y cuidar su relación; porque Luciana estará un año viviendo en Asia», aconsejó Ducelia a Patricio Parodi.

A pesar de las preocupaciones sobre la relación a distancia, Ducelia sigue apoyando a su amiga Luciana. Por eso, se pronunció en esta nueva etapa de su vida como reina de belleza.