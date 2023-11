«Voy a tomar acciones legales», Ducelia Echevarría demandaría a Peter Fajardo ¿Que pasó?

Ducelia Echevarría rompió su silencio sobre lo que vivió en la fiesta en la que acudió y terminó en pelea, la ex chica reality no dudó en nombrar a las personas que la ofendieron aquella noche.

La ahora conductora de televisión contó con lujo de detalles en el programa de Magaly sobre cómo se sintió al presuntamente haber sido maltratada verbalmente por Peter Fajardo y Francesco, ex chico reality y expareja de Andrea San Martín.

No se guardó nada

Ducelia Echeverría visitó el set de Magaly Tv la Firme donde ofreció detalle de la fiesta a la que fue y terminó en una tremenda bronca y es que en esa reunión se vio las caras con Peter Fajardo su ex jefe y quien habría tenido actitudes negativas hacia Ducelia.

La madre de familia aseveró que se sintió ofendida por el presunto comportamiento de el productor y por las palabras que según ella le habría dicho que la hicieorn sentirse muy mal por lo que tomaría acciones legales.

«Sí con mi abogado voy a tomar acciones legales, porque si bien es cierto no es una agresión pero sí es una falta”, comentó la exchica reality.

Asimismo, recalcó que no iba a tolerar las malcriadeces que le dijo Peter Fajardo que provocaron que la modelo se quiebre cuando fue cuestionada por otro programa sobre cómo se sentía al respecto.

“Cuando él cierra la puerta él dice que lo hace para que no entre el chico, el amigo de Elías, el que supuestamente pegó, pero no es así porque yo escucho cuando él dice ‘que se vayan estas mierd…’ y cierra la puerta”, dijo Echevarría.

Finalmente, afirmó que también tomaría acciones contra Francesco por haberle propinado palabras ofensivas que la humillaron como mujer según indicó la ex chica reality.

“Lo denunciaré por lo comportamientos malcriados porque me han humillado, me han dicho palabras feas, me he sentido mal, denigrada como mujer y vulnerable”, concluyó.

Contra Rosángela

la modelo Ducelía Echevarría afirma que nunca le cayó su compañera de reality, Rosángela Espinoza, por algunas actitudes que no la convencían.

Pues sintió que la popular ‘Rous’ la utilizaba cuando le convenía y luego la ignoraba cuando ya no le resultaba útil. Según Ducelia, se sintió usada y no desea volver a pasar por esa experiencia.

“Yo no voy a regresar. (…) Lo que pasa es que Rosángela no es sincera. Yo siento y percibo, en el tiempo que estuve con ella, que te utiliza de manera, no sé, para lo que ella necesite y luego te desecha, es como que te utiliza un rato y luego chau, cuando no le sirves te vas”, sostuvo.

Cómo se recuerda ambas modelos nunca se llevaron bien en el programa por lo que Ducelia decidió por fin contar su experiencia en ‘Esto es Guerra’.