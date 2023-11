Ducelia Echevarría pedirá garantías para su vida tras incidente con Peter Fajardo: «Si quiero salir, no sé qué pueda pasar»

La exchica reality Ducelia Echevarría está decidida a poner fin a la situación incómoda que vivió en la fiesta de cumpleaños de un amigo en común. Ducelia acusó al productor de «Esto es Guerra», Peter Fajardo, y a su asistente Francesco Méndez, ex de Andrea San Martín, de maltratarla y humillarla. Ahora tomará cartas en el asunto.

¿Garantías para su vida?

La exchica reality Ducelia Echevarría no se amilana y toma acción tras el incidente en la fiesta de cumpleaños. Ducelia está decidida a buscar justicia bajo la vía legal. Pero la situación va más allá. Ducelia, preocupada por su seguridad, solicitará garantías para su vida.

Ducelia lo dejó claro: «Mi abogado va a interponer una demanda hacia Francesco, quien fue el que me faltó el respeto, y también al productor, a quien le mandará una carta notarial».

Ducelia Echevarría se hartó y dijo su verdad en el programa de Magaly Medina sobre el cruce de palabras que tuvo con el productor de «Esto es guerra», Peter Fajardo, en una fiesta. Sostuvo que no va a permitir que minimicen su trabajo ahora que conduce un programa en Panamericana TV y que ya la tiene clara que no regresará más a «Esto es guerra».

Ducelia también tiene miedo por su seguridad. Dijo que no es la primera vez que sufre este tipo de agresiones por parte del productor de «Esto es Guerra». Por ello, pedirá garantías para su vida.

«Para dejar un precedente de lo que ha pasado, pues tengo un poco de miedo salir. No es la primera vez que se dan estos comportamientos, así que temo esas cosas. Si en algún momento quiero salir o me cruzo con uno… no sé lo que pueda pasar», dice.

En contra de Ducelia Echevarría

Además, Ducelia responde a las declaraciones de Andrea San Martín y Evelyn Vela, quienes negaron la existencia de la pelea. Ducelia no se queda callada y afirma que ambas están tratando de cubrir al productor por su vínculo amical.

«Entre ellos se van a tratar de cubrir porque son amistades y son gente que indirectamente son sobones. Todos están detrás del poder del productor, que es Peter Fajardo», contó.

La situación para Ducelia no solo se limita a las acciones legales, sino que también enfrenta consecuencias en su carrera. «Esto es Guerra» le ha cerrado las puertas, y la productora Mariana Ramírez del Villar le advierte: «Yo lo único que le puedo decir a Ducelia es que no pretenda regresar nunca más a ProTV».

La verdad de Ducelia es clara: «Sé que nadie me va a apoyar, pero es mi verdad y lo que yo viví. Hay un Dios que todo lo ve». Ducelia Echevarría no dará marcha atrás y sigue firme en su decisión de enfrentar la situación, buscando justicia y garantías para su seguridad. ¡Estaremos pendientes de cómo se desarrolla este drama en el mundo de la farándula!