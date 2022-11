Ducelia Echeverría no descarta iniciar una relación con Israel Dreyfus

Compartir Facebook

Al parecer la chica reality Ducelia afirmó que no descarta iniciar un romance con Israel, sin embargo, por el momento se encuentra enfocada en su carrera y en su hija.

Por su parte Israel no duda en tirarle flores a la chica reality sin embargo, afirma también que por el momento no está interesado en una relaci´´on pero no sabe que pasará más adelante con Echeverría.

Además, Ducelia aprovechó las cámaras para referirse a Israel y lo que opina de él.

«Es súper lindo, un buen chico. Ahorita, no quiero estar con nadie, quiero estar sola, me estoy concentrando en mí y en mi Claire», comentó Ducelia Echevarría a América Espectáculos.

Como se sabe, Dreyfus le da clases de surf a la hija de Ducelia y al parecer han congeniado muy bien con la engreída de Echevarría lo que la ha acercado más a Israel ya que comparten el mismo gusto por el surf.

Por el momento ambos comparten tiempo juntos sin esperanzas de un romance al menos por ahora, pero no descartar que les depare el futuro más adelante.

Israel Dreyfus revela lo inédito de ‘Combate’: “No me querían, fue desastroso”

Israel Dreyfus, un histórico de ‘Combate’, primer programa reality de competencia en Perú, reveló situaciones nunca antes contadas en lo que consideró su segunda casa por tantos años.

El modelo fue consultado por su pase por Combate y cómo hizo para ingresar a dicho programa de canal 9, confesó: “Cuando ‘Combate’ era un proyecto empezaron a pedir modelos, cantantes, me llamaron a pasar el casting. Coincidí con Miguel Arce y él se estaba yendo a dar su segundo o tercer casting (…) al final Miguel salió llorando del casting porque le tocaron temas personas, él es muy efusivo”, agregó.

“Fui el único y primer casting que hice porque en realidad a mí no me querían. Fue desastroso. Me preguntaron cosas personas y yo soy conchudo. Me preguntaron si me gusta juerguear y yo: “sí, me encanta”. Después me preguntan: “¿te gustan los hombres?” Y yo: “no”, continuó.