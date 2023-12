«Duele no tenerte aquí»: Lesly Águila compartió emotivo mensaje a su abuelita por Navidad

La cantante Lesly Águila de Corazón Serrano es una querida artista de la cumbia peruana. La piurana perdió a su abuelita hace unos meses y la recordó con gran melancolía en Navidad, enviándole un conmovedor mensaje en sus redes sociales.

Lesly Águila recuerda a su abuelita

La piurana Lesly Águila es una querida cantante de Corazón Serrano que se ha ganado el cariño del público. La artista lleva muchos años como cantante y con su voz ha conquistado a muchos seguidores, quienes siguen cada paso de su vida.

Lesly Águila siempre comparte cada momento de su vida con sus seguidores y hace unos meses tuvo el apoyo de sus fans cuando perdió a su querida abuelita. Por medio de las redes sociales, la cantante la recordó nuevamente en estas fechas especiales y le dedicó un emotivo mensaje.

«Esta fue nuestra última navidad juntas. No sabes cómo duele no tenerte aquí. Las navidad no serán las mismas sin ti en mi mesa. Un beso hasta el cielo mamita luchita… Te amaré por siempre», escribió la cantante junto a una foto familiar de hace un año.

Además, la intérprete de Corazón Serrano mostró que mandó a realizar un oso de peluche con una prenda de su abuelita. «Te siento aquí», escribió Lesly junto a una foto que aparece con su querida familiar.

¡Alegró a niños por Navidad!

Lesly Águila es conocida por ser cantante de uno de los grupos más importantes de la cumbia, pero también por su gran corazón. Por medio de sus redes sociales, la artista compartió un video donde llevaba alegría a unos niños en Piura.

En el video se puede ver como la intérprete realizó una bella chocolatada con regalos y show navideños para muchos niños. Los pequeños disfrutaron un montón este bello gesto de la cantante de Corazón Serrano.