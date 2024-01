¡Duelo de titanes! «Súper Ada» vs. «El Gran Chef Famosos». ¿Quién ganó la batalla del rating?

La televisión peruana estuvo al rojo vivo el pasado lunes 15 de enero con el estreno de «Súper Ada» y el enfrentamiento directo contra «El Gran Chef Famosos». Maricarmen Marín nos dejó sin aliento con su nueva propuesta, y el programa de cocina innovó con una pollada. Aquí te contamos todo lo que pasó en este emocionante duelo de la pantalla chica.

¿Quién se llevó el rating?

La gran pregunta del día era quién ganaría la batalla del rating, y «Súper Ada» se llevó la corona. La novela de Maricarmen Marín debutó con un increíble puntaje de 13.8, mostrando que la historia de Ada Morales tiene al público completamente enganchado. ¿La clave del éxito? La conexión instantánea con los televidentes, quienes no pudieron resistirse al encanto de esta historia llena de emociones.

Pero, «El Gran Chef Famosos» no se queda atrás. Con José Peláez a la cabeza, también se hizo notar con 7.8 puntos. Aunque no se llevó la corona, el programa de cocina no se rinde y promete sorpresas en cada episodio. En el del 15 de enero innovaron realizando una pollada. La competencia está que arde, y el público sigue al tanto de los sabrosos enfrentamientos en la pantalla.

Sin duda, un duelo que dejó huella. El lunes de estrenos y duelos no solo fue cosa de «Súper Ada» y «El Gran Chef Famosos». Pero también otros programas de señal abierta se destacaron:

«Luz de Luna» con 14.8 puntos fue la estrella de la noche.

con fue la estrella de la noche. «Los Milagros de la Rosa» alcanzó 12.2 puntos , demostrando que tiene su propio encanto.

alcanzó , demostrando que tiene su propio encanto. «América Noticias» con 11.1 puntos sigue siendo una opción fuerte para los amantes de la actualidad.

con sigue siendo una opción fuerte para los amantes de la actualidad. «Papá en Apuros» de Latina TV con 8.2 puntos se mantiene en la competencia.

«Súper Ada»: Más que una novela, una historia que conecta con el pueblo

«Súper Ada» no es solo una novela, es una historia que conecta con el corazón del pueblo peruano. Maricarmen Marín, en el papel de Ada Morales, nos lleva por un viaje lleno de emociones y desafíos. La trama de lucha, amistad y amor ha conquistado no solo el rating. sino también el cariño de la audiencia.

En palabras de Maricarmen Marín: «Estoy agradecida por el respaldo del público. ‘Súper Ada’ no solo está entrando a sus hogares, ¡está conquistando sus corazones! Este sueño se hace realidad gracias a la familia peruana».

En resumen, el lunes 15 de enero fue una noche llena de emociones y sorpresas en la farándula peruana. «Súper Ada» se consolidó como el nuevo rey del rating, y no podemos esperar a ver qué más nos tiene preparado Maricarmen Marín en los próximos capítulos.