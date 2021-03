Dueño de librería dona útiles escolares a humilde estudiante de 11 años

Compartir Facebook

Un dueño de una librería tuvo un acto de gentileza al ver que un pequeño niño no tenía útiles escolares para poder ir al colegio. El niño le provocó ternura al hombre por lo que decidió entregarle algunos productos.

En la zona céntrica de San Rafael, Mendoza (Argentina), un empresario estuvo mirando el lugar, cuando ingresó a su local un pequeño de 11 años. En tono tímido, el niño le preguntó si le podía dar un cuaderno y lápices, ya que no contaba con dinero suficiente.

“Me sorprendió porque estaba solo. Se acercó y me dijo si le podía dar un cuaderno y lápices de colores porque tenía que ir a la escuela. La escena me dio ternura y me conmovió tanto que no sólo le di lo que me pidió, sino que le pregunté qué más necesitaba”, indicó el dueño de la librería.

Asimismo, añadió que no solo le entregó lo que le pidió, pues quería darle lo que necesitaba. Al darle la mano, el hombre de 48 años se sintió bien con él, ya que el pequeño irradiaba una buena energía y era muy humilde.

“En todo momento fue muy respetuoso, muy educado. Y el poder haberle dado una mano me llenó el corazón”, finalizó el dueño de la librería.

Una persona fue testigo de lo ocurrido y compartió en redes sociales todo lo que vio. El hecho se convirtió en viral y su acto fue halagada por distintos usuarios por hacer una buena acción a favor del pequeño.

“Entró a pedir útiles para poder ir a la escuela. A lo que el dueño le llenó una bolsa y le preguntó ‘qué más necesitas’. Tuve que expresarle mi admiración y recomiendo el lugar donde seguro habrán pasado más hechos como este, solo que esta vez yo lo presencié”, se lee en la publicación.

