¡Dura confesión! Guty Carrera revela que casi acaba con su vida: ¿qué pasó?

¡Momento triste! Guty Carrera viene cosechando éxitos actualmente en México. Sin embargo, durante su carrera en el espectáculo peruano, el modelo pasó duros momentos. El exchico reality tuvo más de un escándalo hace varios años y uno de los más recordados es el clásico “Yo no fui infiel”. Sin embargo, años más tarde sería protagonista de otro hecho que lo marcó y fue su relación con Alejandra Baigorria, por lo cual, pensó en quitarse la vida.

Guty Carrera pensó en suicidarse

Según una entrevista a Milagros Leyva hace unos años, Guty Carrera confesó que su momento más duro en su vida fue su relación con Alejandra Baigorria. La “Gringa de Gamarra” no tuvo reparos en contar su verdad en el “sillón rojo” hace varios años y ese fue el punto más álgido para el “Potro”.

“Sí, lo pensé. Ella hizo dos emisiones del programa “El valor de la verdad”, que fue durísimo. Yo hasta el día de hoy no las he visto y no creo que pueda verlas”, señaló en referencia a las participaciones de Alejandra Baigorria en el programa conducido por Beto Ortiz.

“Haber, yo ese día apagué mi teléfono, apagué todo. Fue un segundo que me paré en el piso 19 y veía abajo y decía “¿por qué no acabamos con todo esto de una vez?” y ya. Fue un segundo y después dije “no pen**, ¿qué estás haciendo?”, acotó Guty Carrera.

Incluso, fue tanta su determinación que había hecho cálculos para poder acabar con su vida. Su intención era lanzarse del piso 19 sin avisarle a nadie, debido a la gran presión que sentía en esos momentos.

“Me agarré del tubo y miré hacia abajo y dije “mira, si caigo aquí…”. O sea, hasta lo calculé físicamente”, indicó Guty Carrera.

Cosechando triunfos

Sin embargo, como no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista, Guty Carrera hoy vive otra realidad. Según señaló el ahora actor, empezó su camino en la actuación siendo extra o figurantes en algunas series o películas. Esto lo resalta con mucho orgullo, ya que, tras sus pequeñas apariciones, le llegó la oportunidad en la novela “Nadie como tú”.

“Todo ha sido poco a poco, con personajes cortos, hasta llegar a “Nadie como tú””, contó en un inicio Guty Carrera.

El recibir el premio a “Actor Revelación” es, hasta ahora, uno de los más grandes logros de Guty Carrera en su corta carrera actoral. Asumiendo que aún le falta mucho camino por recorrer, el ex “Esto es Guerra” se mostró contento por la distinción y contó que su adaptación al país mexicano fue muy difícil.

“Me siento contento y agradecido. Llegué a México con mis maletas y mis ilusiones, viviendo en un cuarto, estudiando actuación mientras hacía modelaje, castings y tocaba muchas puertas”, agregó en el programa “Espectáculos” de Televisa.