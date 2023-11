¡Duros momentos! Mayra Goñi revela que estuvo a poco de tomar lamentable decisión con su vida

¡Mucha fuerza! Mayra Goñi estuvo como invitada en el programa más reciente de “La Chola Chabuca” y reveló más de un dato desconocido sobre ella. Siendo totalmente sincera y franca con su respuesta, la cantante mostró su lado más sensible y reconoció una verdad que impactó a muchos. La expareja de Fabio Agostini indicó que a raíz de las críticas que recibía, en algún momento pensó en tomar una lamentable decisión con su vida.

Mayra Goñi se confiesa

Desde hace un tiempo, Mayra Goñi viene radicando en Estados Unidos. Esto le ha valido muchas críticas, ya que especulan que tendría un “sugar” que le paga todo, sin embargo, en más de una ocasión la cantante ha señalado que vive en tierras americanas gracias a las marcas con las que trabaja.

Estas críticas afectaron mucho, en su momento, a la también actriz, quien reveló que al inicio de su aventura norteamericana, no conocía a nadie y la soledad la afectaba.

«Es duro empezar en un país de cero, al inicio no conocía a nadie, estaba solita en un espacio, al inicio me quedaba con mis amigas, luego me fui a vivir sola. Ahora, yo no vivo sola, yo vivo con tres personas más», dijo en un inicio la también actriz Mayra Goñi.

Asimismo, reveló que tras las constantes críticas que recibía, pensó en tomar decisiones que, ahora, podría estar lamentando. Esto causó gran sorpresa en “La Chola Chabuca” y en los presentes en el set.

«Afirman cosas que no son y la gente se imagina y dice: ‘wow, cuánto dinero’, pero es muy duro estar en otro país. En algún momento me afectó mucho y pensé en tomar decisiones muy duras estando sola, yo no podía salir en ese tiempo y estaba sola y recibía esos ataques y me venían pensamientos hasta de suicidio y todo muy fuerte. Gracias a Dios recibí ayuda de profesionales y las cosas han cambiado», agregó.

¿Alista demandas?

Una de las más críticas con el estilo de vida que lleva Mayra Goñi en Estados Unidos es Magaly Medina. La “Urraca” cuestiona constantemente a la cantante, por lo cual, Goñi no descarta la posibilidad de entablar algunas demandas.

«Sí, exacto. Estar sola en un país, empezar de cero, estar sola lejos de las personas que amas y ser atacada y no recibir el apoyo de tu país o de tu gente. He pensado muchas veces como en denunciar y digo ya para qué voy a seguir dando más vueltas al asunto, pero se repite y se repite la historia así que esto sigue yo creo que debo de tomar una acción», sentenció Mayra Goñi.