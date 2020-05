Dybala derrotó al coronavirus

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Paulo Dybala por fin le dijo adiós al coronavirus luego de varias semanas de estar infectado. Juventus, club actual del argentino, dio a conocer la buena noticia, a través de un comunicado en su sitio web oficial, en el que también indicó que el jugador dejará el aislamiento.

“Paulo Dybala realizó, según el protocolo, la doble verificación con pruebas de diagnóstico (hisopado) para el coronavirus – COVID- 9. Los exámenes salieron negativos. Por lo tanto, el jugador está curado y ya no está sujeto al régimen de aislamiento en el hogar», afirmó la entidad italiana.

Paulo Dybala dio positivo por coronavirus el pasado 21 de marzo, y era uno de los tres jugadores del Juventus en quedar contagiado, junto al francés Blaise Matuidi y al italiano Daniele Rugani, quienes también se han recuperado hace algunas semanas.

“Yo tuve síntomas más fuertes, me cansaba muy rápido, quería entrenar y me faltaba el aire. Ahí nos dimos cuenta que algo no estaba funcionando bien. Los test que nos hizo el club dieron positivos y ahí empezamos a tener más síntomas como la tos, sentíamos el cuerpo cansado y teníamos mucho frío. Pero no nos desesperamos, estábamos tranquilos porque los doctores nos dijeron que íbamos a estar bien”, explicó en su momento el futbolista en diálogo con AFA Play.

VOLVERÁ A ENTRENAR

El argentino, que se quedó durante estas semanas en su casa de Turín junto a su novia, Oriana Sabatini, podrá empezar en los próximos días a entrenarse de forma individual en el centro deportivo del Juventus.

“Mi imagen lo dice todo, finalmente curado de Covid-19”, celebró Dybala, en su cuenta de Instagram, con una postal en el jardín, mirada al cielo y los brazos abiertos. Distintas personalidades del fútbol festejaron con él su recuperación, por medio de mensajes.