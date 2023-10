«Él quiere que lo elogien», Eddie Fleischman le responde a Paolo Guerrero tras ningunearlo

Eddie Fleischmann no fue ajeno a las recientes declaraciones de Paolo Guerrero tras abandonar el Perú luego de enfrentarse junto a la selección argentina.

Y es que el popular ‘Depredador’ no dudó en decirle sus verdades a todos los comentaristas deportivos que se han atrevido a criticar a la bicolor y a su desempeño personal haciendo hincapié en especial a Eddie Fleischmann a quien ninguneó Y puso en tela de juicio su experiencia en el mundo futbolístico.

Le dijo sus verdades

En la última edición del programa deportivo Willax Deportes, Eddie Fleischmann las declaraciones que hizo Paolo Guerrero en donde despotricó contra todos los comentaristas deportivos por criticar a la selección y a su rendimiento cuando ni siquiera han pisado una pelota de fútbol.

El comentarista deportivo no dudó en nuevamente brindar su opinión y dirigirse en especial a Paolo Guerrero por no aceptar críticas constructivas.

«Se entiende el mal humor, se entiende el mal momento, Paolo Guerrero es reacio a las críticas. Él quiere que todo el mundo elogie sus actuaciones y bueno no siempre es así», empezó diciendo el conductor deportivo.

Asimismo, Eddie recalcó que Paolo sigue cometiendo el error de entrar con todas las energías al primer tiempo y ya no tener resistencia para los próximos 90 minutos en la cancha.

«Él sabe que puede ser mucho más útil jugando los segundos tiempos y está grabado y un montón de veces, cuando el rival ya tiene un desgaste y cuando él puede manejar más espacio», aseveró.

Critica su resistencia

Además, el comentarista recalcó que Paolo Guerrero a los 40 años ya no tiene la misma resistencia para darle pelea a su oponente y termina desgastándose más de la cuenta sin haber defendido al equipo lo suficiente.

«Ya no puede ganar en el mano a mano en velocidad, ya no puede bajar los balones a sus compañeros y eso es poco para una selección nacional que necesita un delantero para poder competir al nivel de estas Eliminatorias», señaló.

Por otro lado, aseveró que Paolo Guerrero no puede aceptar una crítica y ahí el problema seria del mismo jugador no de la persona que emite la opinión.

Y para cerrar con broche de oro Eddie Fleischman le recordó a Guerrero tras increparle su experiencia en el fútbol no haber jugado presuntamente para poder dar una opinión.

«He jugado en Uruguay, en Israel, he jugado torneos, he jugado inter-argollas, he hecho goles de tiro libre. Me han expulsado alguna vez, he logrado goles en la Copa Perú», recalcó.

Finalmente, no dudó en mandarle una indirecta al popular ‘Depredador’ con un contundente mensaje.

«No estoy tan peleado con la pelota como otros con su inteligencia emocional».

¿Qué dijo Paolo Guerrero?

Paolo Guerrero llegó al aeropuerto Jorge Chávez para viajar a Ecuador y aprovechar para hablar ante la prensa. El delantero nacional se mostró muy molesto por las críticas que ha recibido la selección peruana tras su derrota contra Argentina.

«Hay comentaristas que critican mucho y nunca han jugado al fútbol, nunca han pisado una bola ni conocen qué es la pelota. ¿A quién le han ganado?, ¿cuándo han jugado?, ¿cuándo han pisado una cancha de fútbol?, ¿han metido un gol?», manifestó el ‘Depredador’.

El jugador se refirió en especial a Eddie Fleischman por criticar su desempeño y el de la selección.

Recordemos que el atacante de 39 años fue titular ante la Albiceleste, pero fue cambiado en el segundo tiempo por decisión de Juan Reynoso. Hasta el momento, el ‘9’ ha disputado cuatro encuentros en este proceso clasificatorio y no ha convertido ningún gol.