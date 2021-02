Edison Flores: Debemos cambiar de actitud

Compartir Facebook

Orejitas’ no se queda mudo. El mediocampista Edison Flores aseguró que los jugadores de la selección peruana deben cambiar de actitud para dar vuelta al mal momento que viven en las Clasificatorias al Mundial Qatar 2022 en el que están posicionados en el penúltimo lugar, aunque desconoce si su club lo liberará para afrontar la fecha doble ante Bolivia y Venezuela. “La verdad no sé si voy a ir.

Por lo pronto, me estoy preparando para estar y espero que así sea. Me preparo para el inicio de pretemporada y en el medio vienen los partidos con la selección y la nueva temporada”, dijo Flores. Con respecto al presente de la bicolor, Flores comentó que hay un buen equipo para seguir peleando por clasificar al Mundial.

“No ha sido un buen inicio en las eliminatorias, pero creo fielmente en la idea del profesor y en el grupo que tenemos. Contamos con buen equipo para pelear esos partidos al máximo y tratar de sacar los tres puntos en cada encuentro. Creo que este 2021 va a ser un gran año, ya conocemos a la pandemia y no nos puede afectar”, dijo Flores.

De otro lado, opinó sobre las declaraciones de Juan Carlos Oblitas, quien manifestó que es preciso recuperar la humildad en la selección. “Después del Mundial de Rusia, se dio una mala fortuna y creo que eso nos hizo perder partidos y puntos.

Esta última fecha fue un remezón para nosotros y hay que cambiar la actitud y en lo futbolístico, tenemos que encontrarnos”, indicó el jugador del DC United de la MLS. Y finalmente, sobre si el tema físico puede influir en estos dos partidos que se vienen por las Clasificatorias. “Considero que no influirá el hecho que no tengamos ritmo futbolístico. El año pasado nos afectó, especialmente a mí, pero este es diferente y por ello me estoy preparando de la mejor manera en todos los aspectos. Pretendo llegar bien al inicio de la pretemporada y obviamente al inicio de las Clasificatorias”, culminó.

EL PEDIDO DE LA FPF A LA FIFA

Si bien el Gobierno de Estados Unidos ha pedido que los extranjeros que retornen al país pasen por una cuarentena obligatoria, es el tiempo de aislamiento lo que retiene a los clubes de la MLS de no ceder a sus elementos, pese a que aún no arranca el torneo. Ante esto, el gerente de selecciones de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) elevó un pedido importante a FIFA.

“Hemos solicitado a la FIFA que no se limiten a analizar si hay o no cuarentenas, sino qué implican en sus torneos, porque una cosa es estar jugándose etapas decisivas y otra es que no hayan empezado. Entonces, priorizar eso sobre una Eliminatoria desvirtúa lo que significa este último”, indicó García Pye.