Edison Flores reveló el principal desafío de Oliver Sonne en la Selección Peruana. ¿Qué dijo?

Adaptarse no es tarea fácil, y Oliver Sonne, el jugador peruano-danés, está enfrentando un reto que no es un juego en la selección peruana. Edison Flores, el ‘Orejas’, abrió su corazón y compartió los secretos de Sonne en una entrevista exclusiva en Sintonía Te Ve. ¿Qué dijo? Te contamos.

¿Qué dijo Edison Flores sobre Oliver Sonne?

Edison Flores dejó al descubierto lo que muchos se preguntaban sobre la participación de Oliver Sonne en la ‘Bicolor’. ¿Y qué dijo exactamente? «Oliver Sonne es rápido, es muy potente, es un chico humilde que se está soltando, obviamente se le dificulta un poco el idioma y la comunicación, pero poco a poco se va a ir soltando», reveló el popular ‘Orejas’.

La batalla del idioma. Aquí es donde las cosas se ponen interesantes. ¿Cómo un jugador con todas las habilidades de Sonne puede enfrentarse a este desafío? Flores, con su experiencia, explicó de manera sencilla: «Vi que cantó gratamente el himno nacional solo y creo que es una forma de querer estar. Para nosotros es tenerlo cerca y acoplarlo lo más rápido posible». ¡Así es, el danés-peruano mostró su amor por la camiseta cantando a todo pulmón!

Debut fallido y un corazón perseverante

A pesar de este desafío, Sonne no pierde la esperanza y muestra un corazón perseverante. Después de su debut fallido con la camiseta ‘bicolor’, regresó a su club, el Silkeborg IF, donde ha tenido una destacada temporada. Flores elogió su actitud, destacando que Sonne «juega en alta competencia y eso nos va a ayudar mucho».

Expectativas vs. Realidad. Aunque el ‘Vikingo’ Sonne ha sido nominado a mejor jugador y gol del año 2023 en Silkeborg IF, en la selección peruana no ha tenido su debut oficial en las Eliminatorias 2026, a pesar de estar convocado en los últimos cuatro partidos. Pero Flores no se inquieta: «Oliver es un jugador muy potente y se está acoplando. Obviamente, se le dificulta un poco el idioma y por ende la comunicación, pero poco a poco se va a ir soltando».

¿Qué sigue para Oliver Sonne en la ‘Bicolor’? Flores, con su toque positivo, afirmó: «Para nosotros es importante tenerlo cerca y acoplarlo lo más rápido posible». El danés-peruano aún tiene mucho camino por recorrer, y se espera que, con el tiempo, la barrera del idioma no sea un impedimento.

Mientras tanto, Sonne buscará consolidarse en futuros compromisos con la selección peruana, incluyendo la Copa América 2024 y los enfrentamientos de las Eliminatorias. Flores, siempre optimista, alentó a Sonne y señaló que su participación emotiva al cantar el himno demuestra su verdadero deseo de estar en la cancha.

¡Edison Flores abrió la puerta de los secretos! Sonne, con su corazón en la mano y enfrentando el desafío del idioma, se prepara para nuevos capítulos con la ‘Bicolor’. ¡Estaremos atentos a este emocionante viaje de adaptación y éxito futbolístico!