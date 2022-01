Edison Flores tras anotar gol de la victoria en Colombia: “Convertí el coraje en alegría”

Compartir Facebook

El ‘Orejas’ se pronunció luego de convertirse en el futbolista que le dio la victoria a la ‘Blanquirroja’ ante Colombia, y reveló detalles del gol.

Edison Flores fue el futbolista determinante en el último partido de la Selección Peruana contra los colombianos. El ‘Orejas’ estuvo recibiendo una serie de críticas por su bajo rendimiento en la ‘Blanquirroja’ tras sufrir de una lesión que lo alejó de las canchas pero ahora se reivindicó.

Es por eso que apenas terminó el encuentro contra Colombia, toda la prensa deportiva quería obtener las declaraciones del ‘Orejas’. Una vez que lo alcanzaron, él solo atinó a decir: “Ahora quieren hablar conmigo…”.

En ese momento el futbolista no quiso dar más declaraciones y se mostró incómodo con la prensa por las críticas que recibió previo al encuentro. Pero una vez en la conferencia de prensa, soltó unas significativas palabras sobre el gol y lo que marca en su carrera dentro de la Selección.

“Lo tomo como una revancha”, inició diciendo. “El gol significa mucho para mí, para mi familia, para el equipo, para el Perú, para la gente que no creyó en mí, para la gente que cree en la selección. Obviamente estaban muy divididos, pero alguien me dijo que convertí el coraje en alegría y se pudo ganar este partido vital para Perú”, agregó el futbolista.

La Selección Peruana sorprendió a todo el continente al ganarle a Colombia por 1 a 0 en Barranquilla. Eso generó que muchos usuarios valoren a varios de los futbolistas peruanos dentro de los mejores de toda la fecha 15 de las Eliminatorias Qatar 2022.

Cuatro futbolistas peruanos del once titular fueron escogidos por los seguidores de la Conmebol para integrar el once ideal de la fecha. Pedro Gallese, Alexander Callens y Aldo Corzo integraron la línea defensiva perfecta en el once ideal y Christian Cueva se metió dentro del equipo ideal como atacante.

“Así quedó el equipo de los mejores jugadores de la Fecha 15 votado por ustedes a través de nuestras stories de Instagram”, se lee en la publicación de redes sociales de la Conmebol.

