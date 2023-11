Edson Dávila trollea a Valeria Piazza por reemplazar a Brunella Horna en programa «Se va y al toque entras»

¡Tremendo trolleo! Brunella Horna dio a luz a su primer hijo con Richard Acuña y ahora se encuentra de licencia por maternidad. Por tal motivo, Valeria Piazza ingresó al programa «América Hoy» en reemplazo de la conductora. Ante ello, Edson Dávila lanzó un gracioso comentario tras el nuevo ingreso al programa. Cabe resaltar que se desconoce si Piazza estará permanentemente en «América Hoy». Conoce más detalles en la siguiente nota.

También te puede interesar leer: Leslie Shaw se sintió ofendida por una fuerte discusión en “América Hoy”: “Si hacen eso, yo me voy”

Valeria Piazza ingresó a América Hoy

Tras la salida de Brunella Horna, quien se encuentra de licencia por maternitas, Valeria Piazza ingresó a «América Hoy» reemplazando a la rubia. Cabe resaltar que no se ha confirmado si la permanencia de Piazza será permanente. “Hoy me levanté y dije ‘hace como cuatro meses que salí de América Hoy, creo que los extraño un poco, voy a ir al programa’”, dijo la ex Miss Perú durante su ingreso al programa.

Por tal motivo, uno de los conductores del programa, Edson Dávila, no dudó en trollear a la modelo y comunicadora, quien volvió al programa rápidamente luego de la salida de Brunella Horna. «Puedes ser un poco más solapa, un poco más caleta, se va Brunella y al toque entras», dijo el popular ‘Giselo’.

También te puede interesar leer: “Una caja de chocolates y una carta” Mónica Zevallos reveló los curiosos regalos que le dejaba Alan García

No tiene intención de quedarse con el puesto

Tras su ingreso al programa «América Hoy» como reemplazo de Brunella Horna luego de su reciente parto, Valeria Piazza aseguró que no es el ‘serrucho’ de la rubia conductora. Incluso, señaló que su ingreso y el parto de Brunella Horna fue una coincidencia. «No, no, esto ha sido una coincidencia. Yo iba a venir la semana pasada cuando estaba Bubu, pero hablé con la producción porque como estoy maquillada todo el día, me ardían los ojos y quería descansar un poco», contó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Valeria Piazza (@valepiazzav)