¿Edu Baluarte se fue del grupo? Una de las cantantes de Corazón Serrano lo habría confirmado

Corazón Serrano es una agrupación de cumbia muy pedida en todo el país. Por ello, cuenta con una gran cantidad de cantantes en sus filas. Este año, Edu Baluarte ingresó a formar parte de esta gran familia, pero corren rumores de su salida y una cantante del grupo lo habría confirmado.

¿Edu dejó Corazón Serrano?

El grupo de cumbia viene realizando varios conciertos en todo el Perú. En las últimas presentaciones, los seguidores han notado la ausencia de Edu Baluarte y que ya no se encuentra incluido en los afiches de los anuncios de los próximos conciertos.

Además, sus compañeras de Corazón Serrano han estado interpretando sus canciones en los últimos conciertos. La insistencia de varios seguidores del joven cantante llegaron en la transmisión en vivo de Briela Cirilo.

La cantante que ingresó hace dos meses al grupo de cumbia, realizó una transmisión en vivo en su Instagram donde conversaba con sus seguidores. Briela Cirilo recibió varias preguntas sobre Edu Baluarte y decidió responder.

Ante la interrogante de qué pasó con el cantante, Briela comentó que no sabría: «Para ser franca, no estoy seguro que pasó. Sería poner palabras en mi boca que no están confirmadas. Pero lo que veo en sus redes, he visto que está grabando temas urbanos con sus propias composiciones».

«Es feliz, le va bien, está tranquilo, entonces creo que eso es lo importante ¿no? Preguntar qué pasó con él exactamente… bueno, pues decidió irse con el género que le gusta pues, le gusta lo urbano. Le va bien, tiene buenos temas, tiene buenas letras. Así que estoy feliz por él», comenta finalmente Briela Cirilo sobre Edu Baluarte.

Sobre Edu Baluarte

Edu Baluarte es un joven cantante de 22 años que participó en concursos de canto en televisión como ‘Perú Tiene Talento’, ‘Pequeños Gigantes’ y ‘La Voz’. Desde pequeño tenía claro que quería ser parte del mundo de la música, instalando un pequeño estudio de grabación en su casa.

Luego, pasó un corto tiempo en la agrupación de Caribeños de Guadalupe y finalmente, ingresar a Corazón Serrano este año a fines de enero. Ahora, después de 10 meses con el grupo habría dado un paso al costado y seguir avanzando en su música, grabando y componiendo.

Hasta el momento, Corazón Serrano y Edu Baluarte no han publicado nada oficialmente, pero sus seguidores esperan que el joven continúe en el grupo. El joven cantante ha interpretado canciones como ‘Te Amo’, ‘Inténtalo Tú’, ‘Promesas de Amor’, ‘Adiós al Amor’, ‘Yo Solo Quiero Amor’, entre otras más.