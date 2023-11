Edu Baluarte se luce cantando romántica canción y fans le preguntan: «¿Para Susana Alvarado?»

Edu Baluarte es un joven cantante que ha ganado gran popularidad al ingresar a Corazón Serrano. Por medio de sus redes sociales, Edu compartió una canción compuesta por él que estaría dedicado presuntamente para su compañera Susana Alvarado, según los fans.

Edu Baluarte y Susana Alvarado

El joven Edu Baluarte ingresó a Corazón Serrano en enero de este año y ha conquistado al público. Ha interpretado exitosas canciones como ‘Te Amo’, ‘Inténtalo Tú’, ‘Promesas de Amor’, ‘Adiós al Amor’ y ‘Yo Solo Quiero Amor’. Este último tema lo interpreta con su compañera Susana Alvarado.

Desde que ambos interpretan la canción ‘Yo Solo Quiero Amor’, los seguidores del grupo los han vinculado amorosamente. En los conciertos, Edu Baluarte y Susana Alvarado coquetean mientras van interpretando el tema, haciéndolo muy real.

¿Se lo dedica a Susana?

Por medio de sus redes sociales, Edu Baluarte ha compartido una canción romántica compuesta por él. La canción se llama ‘Cabello de Fresa’, la cual menciona que lanzará muy pronto.

«Es que tú eres tan bonita como la playa de Venezuela. Más valiosa que pal barrio su favela. No soy pintor, pero tu de mi arte eres mi acuarela. Un amor divertido como Wendy y Porcella», canta el joven cantante de Corazón Serrano.

Al escuchar la letra, un seguidor de Edu Baluarte le pregunta si está canción va dedicada a su compañera Susana Alvarado. «¿Para Susana?», pregunta un fan y el cantante solo responde con emoticones de pensativo y sonriendo.

¿Edu seguirá en Corazón Serrano?

Según en las últimas presentaciones de Corazón Serrano y la sospecha de sus fans, Edu Baluarte ya no estaría en el grupo. El cantante no ha estado presente en los conciertos y se ha dedicado a compartir música por sus redes sociales.

El joven cantante cuenta con un pequeño estudio en su casa porque desea seguir una carrera en la música. Además, ha venido compartiendo temas compuestas por él mismo y a sus seguidores le ha encantado.

Hasta el momento, Edu Baluarte y Corazón Serrano no han dado una información oficial sobre su salida. Los seguidores del cantante esperan que pueda regresar, pues lo extrañarían mucho en los conciertos del grupo.