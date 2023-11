¿Edu Baluarte se retiró de Corazón Serrano? Estas fotografías lo confirmarían

Corazón Serrano es una agrupación de cumbia muy querida por el Perú. En sus más de 30 años de trayectoria musical, el grupo de cumbia ha contado con diferentes y grandes voces. Ahora, parece que su cantante Edu Baluarte se habría retirado de la agrupación.

¿Edu Baluarte se fue?

El cantante Edu Baluarte se hizo famoso por su participación en programas de concurso de canto hasta su ingreso a Corazón Serrano. Aquí, su fama de disparó en el género de la cumbia peruana y cuenta con un gran club de fans.

Edu Baluarte ingresó en enero de este 2023 y algunas veces se ausentaba en algunos conciertos, pero finalmente regresaba. Estos detalles son notados por sus seguidores y ahora último, su salida del grupo ha tomado gran fuerza.

Desde el 04 de noviembre, Corazón Serrano ya no incluye la imagen de Edu Baluarte en sus afiches de próximas presentaciones. Ocasionando nuevamente la pregunta de sus fans, sin tener una respuesta de la agrupación.

¿Cuándo fue su último concierto?

Al parecer, Edu Baluarte se habría presentado por última vez con el grupo el domingo 08 de octubre en Barranca. Las fotografías tomadas por la agrupación de Corazón Serrano de este concierto, es la última vez donde aparece cantando.

El grupo siempre comparte fotografías de sus presentaciones y desde el 08 de octubre, Edu Baluarte ya no aparece en ninguna foto. El cantante fue consultado por sus fans en redes sociales por su ausencia en el grupo, pero no ha dado una respuesta.



Corazón Serrano tampoco ha informado la razón de su ausencia, si es por temas médicos o simplemente vacaciones. Sus seguidores consideran que su ausencia por dos meses ya significaría que no forma parte de la agrupación.

El 07 de octubre, Edu Baluarte publicó un mensaje en sus redes sociales celebrando que su canción ‘Te Amo’ llegaba al millón de vistas. Esta fue la última vez, donde el cantante menciona al grupo y en su perfil de sus redes sociales, ya no figura como vocalista de Corazón Serrano.

Al parecer, el joven cantante habría decidido seguir su camino como solista y en el género urbano. En sus redes sociales, viene compartiendo canciones de su propia autoría y a sus fans le encanta. Aunque, sus seguidores esperan que pueda regresar al grupo de cumbia.