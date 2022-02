Eduardo Rabanal anuncia ruptura con Paula Arias: “estoy enfocado en mi carrera deportiva”

Compartir Facebook

El futbolista Eduardo Rabanal anunció vía redes sociales el término de su relación con la salsera Paula Arias.

A través de sus historias de Instagram, el futbolista contó a sus seguidores: “Quiero hacer de su conocimiento, aclarar que me encuentro satisfactoriamente recuperado de un tratamiento el cual vine a hacerme a Italia (no a juerguear ni pasarla bien)”.

El defensa aclaró que ya no está con la líder de ‘Son Tentación’ y señaló que está enfocado en crecer profesionalmente.

“Como están acostumbrados los medios de comunicación a informar lo que se le venga en gana, agregar que no tengo una relación sentimental desde que inició el año, solo estoy enfocado en los retos que se vienen este 2022 en mi carrera deportiva”.

“Agradezco a cada una de las personas que están conmigo en todo momento apoyándome”, concluyó.

Melissa Klug se destapa en redes por sus 38 años y el pelotero le dice «estas rica»

Melissa Klug cumplió 38 años y lo celebró compartiendo una sensual foto a todos sus seguidores, a través de sus redes sociales, donde su joven novio, Jesús Barco, se rindió ante sus encantos y le dedicó un especial mensaje.

La empresaria dejó sin aliento, no solo a sus más de dos millones y medio de seguidores, sino también a su prometido, al publicar una infartante imagen, donde luce su espectacular figura usando un traje de baño color nude mientras está echada en una cama.

“A mis 38 añitos, recién estrenados, puedo decir que acepto y agradezco todo lo maravilloso que la vida me regala, a través del amor de mis hijos e hijas, la sonrisa de mi nieta, el abrazo de mi mamá Angelita, tener a mi familia con salud y los detalles de un amor que me cuida, me respeta y me acepta tal cual soy. ¡Happy Birthday 2 Me! Gracias por sus lindos mensajes. ¿Cómo me siento? Inmensamente feliz”, escribió Melissa.

