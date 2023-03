Eduardo Rabanal es denunciado por su expareja por agresión física y psicológica

Compartir Facebook

Eduardo Rabanal se encuentra en el ojo de la tormenta tras haber sido señalado como presunto agresor por parte de Paula Arias quién no confirmó ni negó nada.

Sin embargo, quién si lo dijo todo fue su expareja y madre de su hijo María Fernanda Rodríguez quién afirmó que fue amenazada de muerte.

Al parecer el juez a cargo de esta denuncia respaldo la versión de Rodríguez y emitió una orden de restricción para la madre de su hijo quien temía por su vida.

Es por ello, que no dudo en opinar sobre el reciente rompimiento entre Paula y Eduardo pues al parecer no le sorprendería que sea por agresión.

“Yo he visto, estoy segurísima por su comportamiento, su actitud, yo no dudo que haya metido mano, para mí sinceramente no es algo nuevo, yo lo conozco, sé cómo es, lo agresivo que es. ¿Qué puedes esperar de una persona así?”, dijo María Fernanda.

Es así que Rodríguez afirmó que decidió cortar todo tiempo de comunicación con el jugador por temor a que atente contra su vida y perjudique el desarrollo de su pequeño.